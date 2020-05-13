Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16425
Кременчук97
Хворі:
Україна12270
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна3716
Кременчук66
Померло:
Україна439
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Послаблення карантину: за столик у кафе можна вчотирьох, гуляти – компанією з восьми людей

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 390 Коментарів: 1

 

Уряд вніс чергові зміни у карантинну постанову

Кабмін на засіданні 13 травня вніс зміни до «карантинної» постанови №211. Тепер за столиком у літньому кафе можна сидіти не вдвох, а вчотирьох. При цьому залишається вимога дотримання соціальної дистанції – півтора метри між столами, а також інших протиепідемічних рекомендацій. Зокрема, нагадаємо, слід перебувати у кафе в масці, крім часу прийому їжі.


У Кременчуці відкриються 20 літніх майданчиків-кафе: які вимоги виставили до власників


Окрім того, Кабмін дозволив пересуватися вулицею групами до восьми осіб замість двох.


«Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках можна буде вчотирьох», – прокоментував рішення Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.


Постанова ухвалена з доопрацюванням. Зміни набудуть чинності після публікації. Станом на ранок 14 травня постанова, яка вносить ці зміни, ще не опублікована.

1
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: tripadvisor.ru
Теги: кафе карантин уряд

Коментарі: 1

146
gansit:
Сьогодні, 09:28

Пане мере,так шо там с проверкой температуры на входах?А также отдельные входы\выходы?Или это только тем кто не угоден власти?



 


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх