Послаблення карантину: за столик у кафе можна вчотирьох, гуляти – компанією з восьми людей

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 390 Коментарів: 1

Кабмін на засіданні 13 травня вніс зміни до «карантинної» постанови №211. Тепер за столиком у літньому кафе можна сидіти не вдвох, а вчотирьох. При цьому залишається вимога дотримання соціальної дистанції – півтора метри між столами, а також інших протиепідемічних рекомендацій. Зокрема, нагадаємо, слід перебувати у кафе в масці, крім часу прийому їжі.









Окрім того, Кабмін дозволив пересуватися вулицею групами до восьми осіб замість двох.





«Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках можна буде вчотирьох», – прокоментував рішення Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.





Постанова ухвалена з доопрацюванням. Зміни набудуть чинності після публікації. Станом на ранок 14 травня постанова, яка вносить ці зміни, ще не опублікована.