Послаблення карантину: за столик у кафе можна вчотирьох, гуляти – компанією з восьми людей

Кабмін на засіданні 13 травня вніс зміни до «карантинної» постанови №211. Тепер за столиком у літньому кафе можна сидіти не вдвох, а вчотирьох. При цьому залишається вимога дотримання соціальної дистанції – півтора метри між столами, а також інших протиепідемічних рекомендацій. Зокрема, нагадаємо, слід перебувати у кафе в масці, крім часу прийому їжі.
Окрім того, Кабмін дозволив пересуватися вулицею групами до восьми осіб замість двох.
Постанова ухвалена з доопрацюванням. Зміни набудуть чинності після публікації. Станом на ранок 14 травня постанова, яка вносить ці зміни, ще не опублікована.