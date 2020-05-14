«Деньги будут в пятницу», – пообещал мэр кременчугским медикам

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 465 Коментарів: 7

Несмотря на все заверения министра здравоохранения, ни МОЗ, ни НСЗУ денег на повышенные апрельские зарплаты медикам так и не выделили





– Давайте так: у п’ятницю гроші будуть на картках, – сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.





13 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр поручил руководителю горздрава Максиму Середе обеспечить в пятницу, 15 мая, выплату 300% зарплат кременчугским медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Середа пообещал, что горздрав выполнит распоряжение.



15 мая кременчугские медики, занимающиеся лечением пациентов с Covid 19, получат зарплату за апрель в размере 300% должностного оклада. В полном объеме.



Эти деньги выплатят из городского бюджета – как и повышенную зарплату за март. Несмотря на все заверения министра здравоохранения, ни МОЗ, ни НСЗУ денег на повышенные апрельские зарплаты медикам так и не выделили.



Поэтому в Кременчуге принято решение перераспределить бюджетные деньги, сэкономленные на школьном питании (1 654 024 грн.), на выплату апрельских зарплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Во вторник, 12 мая, исполком утвердил это решение.



В настоящее время неизвестно, компенсирует ли правительство из госбюджета эти деньги кременчугскому бюджету.