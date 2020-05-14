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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

«Деньги будут в пятницу», – пообещал мэр кременчугским медикам

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 465 Коментарів: 7

 

Несмотря на все заверения министра здравоохранения, ни МОЗ, ни НСЗУ денег на повышенные апрельские зарплаты медикам так и не выделили


– Давайте так: у п’ятницю гроші будуть на картках, – сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


13 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр поручил руководителю горздрава Максиму Середе обеспечить в пятницу, 15 мая, выплату 300% зарплат кременчугским медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Середа пообещал, что горздрав выполнит распоряжение.


15 мая кременчугские медики, занимающиеся лечением пациентов с Covid 19, получат зарплату за апрель в размере 300% должностного оклада. В полном объеме.


Эти деньги выплатят из городского бюджета – как и повышенную зарплату за март. Несмотря на все заверения министра здравоохранения, ни МОЗ, ни НСЗУ денег на повышенные апрельские зарплаты медикам так и не выделили.


Поэтому в Кременчуге принято решение перераспределить бюджетные деньги, сэкономленные на школьном питании (1 654 024 грн.), на выплату апрельских зарплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Во вторник, 12 мая, исполком утвердил это решение.


В настоящее время неизвестно, компенсирует ли правительство из госбюджета эти деньги кременчугскому бюджету.

3
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус зарплата министр здравоохранения зарплата медиков Кременчуг

Коментарі: 7

150
gansit:
Сьогодні, 09:35

Деньги решили с газетки взять временно,или уже с с.Потоки ?Ах нет,"грабим"освиту.smile


19 1
836
shoni1970:
Сьогодні, 10:09

Цитата: gansit

Деньги решили с газетки взять временно,или уже с с.Потоки ?Ах нет,"грабим"освиту.smile

Ну, так если центральная власть ничего, кроме как в очередной раз поводить по губам не смогла, а местная понимает, что в случае чего, лечится прийдется здесь. Уже один вицемер пошел с коронавирусом, поэтому медиков надо задобрить.


4 2
29
Александр Кириленко:
Сьогодні, 11:54

государство наше как всегда, сказали,а делать никто не собирается..благо город деньги даст


1 6
154
Grinenko:
Сьогодні, 12:04

Зеленскому все равно....пообещал людям и переложил всю ответственность на других...а город выкручивается как может.


0 7
73
Piton78:
Сьогодні, 12:13

Взяти кошти з освіти гарно вигадали! Звісно інших варіантів немає газетка на першому місці, озеленення на другому, а освітянам "денег нет но вы держитесь" одне просте питання вишеньки важливіші за живих людей? Так а який сенс тоді освітянам та й іншим громадянам міста йти на вибори підтримувати тих для кого вони на другому плані!


6 0
182
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 12:13

Сволочи блин....зачем обещать 3х кратные зарплаты, если не можете их перечислить городам! Позорище!


2 7
179
ori_on:
Сьогодні, 12:20

новости про то как мер ищет деньги, находит их, выплачивает единственный в Украине больше похожи на предвыборный пиар. Люди это его работа, он за это зарплату и премии получает. Вы часто на публику рассказываете что вы сделали на работе?


6 0

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