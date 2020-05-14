Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.05.2020 11:00
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Кременчук97
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Троє кременчужан з пневмонією перебувають у важкому стані

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 386 Коментарів: 1

Двох з них підтверджений діагноз covid-19

У Кременчуці за минулу добу до медиків звернулося 20 кременчужан з ГРВІ (12 дорослих та 8 дітей). У дорослих виявили пневмонію та поставили підозру на covid-19, вони зараз лікуються амбулаторно. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За словами Ольги Усанової, із 29 кременчужан з пневмонією, які перебувають у стаціонарних відділеннях лікарень, у трьох важкий перебіг хвороби. У двох пацієнтів підтвердили covid-19, а в ще одного - чекають результатів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус пневмонія

Коментарі: 1

310
lag8600:
Сьогодні, 10:39

У всех 12 взрослых пневмония? Суши вёсла просто.


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