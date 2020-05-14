Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16847
Кременчук97
Хворі:
Україна12248
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4143
Кременчук66
Померло:
Україна456
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 в Україні підтвердився ще у 422 людей (додано)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 887

 

Станом на 9.00 14 травня у нашій країні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби

Станом на 9.00 14 травня в Україні налічують 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4 143 пацієнта одужало. За добу зафіксували 422 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 654 випадки;
  • Волинська область — 535 випадків;
  • Дніпропетровська область — 781 випадок;
  • Донецька область — 117 випадків;
  • Житомирська область — 533 випадки;
  • Закарпатська область — 791 випадок;
  • Запорізька область — 347 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1166 випадків;
  • Кіровоградська область — 432 випадки;
  • м. Київ — 2012 випадків;
  • Київська область — 1067 випадків;
  • Львівська область — 904 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 693 випадки;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1062 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1033 випадки;
  • Харківська область — 713 випадків;
  • Херсонська область — 165 випадків;
  • Хмельницька область — 209 випадків;
  • Чернівецька область — 2516 випадків;
  • Черкаська область — 348 випадків;
  • Чернігівська область — 84 випадки.


Додано:


Як бачимо, кількість хворих на COVID-19 за добу на Полтавщині не змінилася, проте зросла кількість тих, хто вилікувався від цієї хвороби, їх стало 155 осіб. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, наразі в області на коронавірусну інфекцію хворіє 94 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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