За добу COVID-19 в Україні підтвердився ще у 422 людей (додано)

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Станом на 9.00 14 травня в Україні налічують 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4 143 пацієнта одужало. За добу зафіксували 422 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;

Волинська область — 535 випадків;

Дніпропетровська область — 781 випадок;

Донецька область — 117 випадків;

Житомирська область — 533 випадки;

Закарпатська область — 791 випадок;

Запорізька область — 347 випадків;

Івано-Франківська область — 1166 випадків;

Кіровоградська область — 432 випадки;

м. Київ — 2012 випадків;

Київська область — 1067 випадків;

Львівська область — 904 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 693 випадки;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1062 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1033 випадки;

Харківська область — 713 випадків;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 209 випадків;

Чернівецька область — 2516 випадків;

Черкаська область — 348 випадків;

Чернігівська область — 84 випадки.





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Як бачимо, кількість хворих на COVID-19 за добу на Полтавщині не змінилася, проте зросла кількість тих, хто вилікувався від цієї хвороби, їх стало 155 осіб. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, наразі в області на коронавірусну інфекцію хворіє 94 людини.