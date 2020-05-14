Станом на 9.00 14 травня у нашій країні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби
Станом на 9.00 14 травня в Україні налічують 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4 143 пацієнта одужало. За добу зафіксували 422 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 654 випадки;
- Волинська область — 535 випадків;
- Дніпропетровська область — 781 випадок;
- Донецька область — 117 випадків;
- Житомирська область — 533 випадки;
- Закарпатська область — 791 випадок;
- Запорізька область — 347 випадків;
- Івано-Франківська область — 1166 випадків;
- Кіровоградська область — 432 випадки;
- м. Київ — 2012 випадків;
- Київська область — 1067 випадків;
- Львівська область — 904 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 228 випадків;
- Одеська область — 693 випадки;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1062 випадки;
- Сумська область — 158 випадків;
- Тернопільська область — 1033 випадки;
- Харківська область — 713 випадків;
- Херсонська область — 165 випадків;
- Хмельницька область — 209 випадків;
- Чернівецька область — 2516 випадків;
- Черкаська область — 348 випадків;
- Чернігівська область — 84 випадки.
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Як бачимо, кількість хворих на COVID-19 за добу на Полтавщині не змінилася, проте зросла кількість тих, хто вилікувався від цієї хвороби, їх стало 155 осіб. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, наразі в області на коронавірусну інфекцію хворіє 94 людини.