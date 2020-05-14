Опівночі на вулиці Шевченка копи зупинили Volkswagen з підробним свідоцтвом про реєстрацію

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 934 Коментарів: 1

Спочатку 27-річного водія зупинили за порушення правил дорожнього руху

Опівночі, у ніч з 13 на 14 травня, на вулиці Шевченка кременчуцькі правоохоронці виявили автівку Volkswagen Passat з підробним свідоцтвом про реєстрацію.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, 27-річного місцевого жителя за кермом Volkswagen зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів на автомобіль інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію авто має ознаки підробки.



Для встановлення всіх обставин та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.





Поліція нагадує, що за використання завідомо підробного документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.