38 аналізів ПЛР-тестуваня направили на дослідження, з них 23 медики лікарні «Правобережна»

За вчорашній день з Кременчука до Полтави направили 38 аналізів кременчужан з підозрою на коронавірус й отримали «нуль» результатів. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
У 38 пацієнтів вчора відібрали аналізи для ПЛР-досліджень. Із них 23 - медичні працівники лікарні «Правобережна», контактні із колегою, у якого підтверджений COVID - 19.
За словами віцемера, такі затримки з наданням результатів аналізів, які підтверджують або спростовують наявність у пацієнта коронавірусної хвороби, ускладнюють роботу з припинення розповсюдження інфекції.
На сьогодні в Кременчуці зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID - 19. З них: 10 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, 19 - амбулаторно під наглядом сімейних лікарів, також 66 пацієнтів одужали.