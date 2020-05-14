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Кременчук, Коронавірус / Карантин

38 аналізів ПЛР-тестуваня направили на дослідження, з них 23 медики лікарні «Правобережна»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 943

 

У Полтаві за вчорашній день не дослідили жодного аналізу з Кременчука

За вчорашній день з Кременчука до Полтави направили 38 аналізів кременчужан з підозрою на коронавірус й отримали «нуль» результатів. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


У 38 пацієнтів вчора відібрали аналізи для ПЛР-досліджень. Із них 23 - медичні працівники лікарні «Правобережна», контактні із колегою, у якого підтверджений COVID - 19.


- Очікуємо з Полтавського лабораторного центру 147 результатів, - зауважила Ольга Усанова.


За словами віцемера, такі затримки з наданням результатів аналізів, які підтверджують або спростовують наявність у пацієнта коронавірусної хвороби, ускладнюють роботу з припинення розповсюдження інфекції.


- Звичайно наші лікарні працюють з насторогою, вони пацієнтів приймають як потенційно хворих на коронавірусну інфекцію. Проте обмеження кола спілкування та припинення шляхів розповсюдження дещо гальмують, через те, що ми невчасно отримуємо результати ПЛР-тестування, - додала Ольга Усанова.


На сьогодні в Кременчуці зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID - 19. З них: 10 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, 19 - амбулаторно під наглядом сімейних лікарів, також 66 пацієнтів одужали.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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