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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука та віцемери не можуть отримати результати на COVID-19, - гальмує Полтава

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 361 Коментарів: 9

Кременчук за вчорашній день не отримав жодного результату

Міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемери та контактні особи, які контактували з віцемером Дмитром Кравченком, не можуть отримати результати ПЛР-тестування. Про це повідомив мер Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Немає результатів. Вчора Полтава не зробила жодного тесту, - відповів мер на питання журналістів щодо тестів на COVID-19, які зробили йому та віцемерам. - Які б вони не були, ми готові прийняти будь-які результати й адекватно на них реагувати.


Журналісти поцікавилися чи перевели на самоізоляцію посадовців, які разом з віцемером Дмитром Кравченком напередодні 9 травня плавав з посадовцями по Дніпру.


- Перед 9 травням він точно ходити не міг, адже закрита навігація. Якщо він ходив, то порушував її. Якщо є свідки та свідчення, дайте будь ласка, ми зможемо притягти його до відповідальності, - додав міський голова.


За словами мера, віцемер Дмитро Кравченко почувається добре й працює дистанційно, хоча температура тримається.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: тестування

Коментарі: 9

922
D:
Сьогодні, 11:19

- Перед 9 травням він точно ходити не міг, адже закрита навігація.
Ржунимагу! 


15 1
348
stark:
Сьогодні, 11:26

вкусите главы города, режим ожидания тестов....


15 1
188
imago:
Сьогодні, 11:26

...Дмитром Кравченком напередодні 9 травня плавав.... ключевое слово "плавал", что плавет объяснять нет необходимости :)


12 1
188
vortex:
Сьогодні, 11:55

А чё там с местной лабораторией?smile Как деньги пилить на ремонте помещения - так это исполкомовские фантасты были впереди планеты всей. А как тестироваться негде - полтава виновата


14 1
281
stronzo:
Сьогодні, 12:04

Цитата: vortex

А чё там с местной лабораторией?smile Как деньги пилить на ремонте помещения - так это исполкомовские фантасты были впереди планеты всей. А как тестироваться негде - полтава виновата

ПЛР-лабораторія у Кременчуці може запрацювати вже після травневих свят. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький 30 квітня 2020 року.

Я лише нагадаю, що вересень, наприклад, це також після травневих свят. Так що обіцянка виконується.

 

 

 


9 1
73
Piton78:
Сьогодні, 12:08

Зачинити всіх в мерії і не випускати, виставити нацгвардію як було в ЦРЛ! І взагалі нехай чекають поки своя лабораторія запрацює а то Полтава винна.


13 1
179
ori_on:
Сьогодні, 12:17

А почему вдруг возможные контактные особы пришли на работу а не сидаят в ожидании тестов на самоизоляции как обычные люди?


10 1
213
ТимТимыч:
Сьогодні, 12:39

Цитата: ori_on

А почему вдруг возможные контактные особы пришли на работу а не сидаят в ожидании тестов на самоизоляции как обычные люди?

А этим они показывают, насколько "страшен" так называемый короновирус. По окончанию этой аферы узнаем мноооого чего интересного.


4 2
150
gansit:
Сьогодні, 13:59

Цитата: ori_on

А почему вдруг возможные контактные особы пришли на работу

А вдруг дерабан,а они дома.smile


4 0

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