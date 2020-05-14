Мер Кременчука та віцемери не можуть отримати результати на COVID-19, - гальмує Полтава

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 361 Коментарів: 9

Кременчук за вчорашній день не отримав жодного результату

Міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемери та контактні особи, які контактували з віцемером Дмитром Кравченком, не можуть отримати результати ПЛР-тестування. Про це повідомив мер Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Немає результатів. Вчора Полтава не зробила жодного тесту, - відповів мер на питання журналістів щодо тестів на COVID-19, які зробили йому та віцемерам. - Які б вони не були, ми готові прийняти будь-які результати й адекватно на них реагувати.





Журналісти поцікавилися чи перевели на самоізоляцію посадовців, які разом з віцемером Дмитром Кравченком напередодні 9 травня плавав з посадовцями по Дніпру.





- Перед 9 травням він точно ходити не міг, адже закрита навігація. Якщо він ходив, то порушував її. Якщо є свідки та свідчення, дайте будь ласка, ми зможемо притягти його до відповідальності, - додав міський голова.





За словами мера, віцемер Дмитро Кравченко почувається добре й працює дистанційно, хоча температура тримається.