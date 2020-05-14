Мер Кременчука та віцемери не можуть отримати результати на COVID-19, - гальмує Полтава

Кременчук за вчорашній день не отримав жодного результату
Міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемери та контактні особи, які контактували з віцемером Дмитром Кравченком, не можуть отримати результати ПЛР-тестування. Про це повідомив мер Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Журналісти поцікавилися чи перевели на самоізоляцію посадовців, які разом з віцемером Дмитром Кравченком напередодні 9 травня плавав з посадовцями по Дніпру.
За словами мера, віцемер Дмитро Кравченко почувається добре й працює дистанційно, хоча температура тримається.