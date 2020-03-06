Життя після Зе: чого очікує президент КВБЗ від візиту Президента країни

Сегодня, 09:05 Просмотров: 1 513 Комментариев: 5

Шостого березня Кременчук відвідав Президент України Володимир Зеленський, розпочавши його з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Візит Зеленського був недовгим: він оглянув пасажирськийй вагон міжнародного класу RIC, сказав коротку промову, передавши слово міністру інфраструктури Владиславу Криклію. (Попередньо у Полтаві глава держави вже зустрівся з головою наглядовою ради – президентом КВБЗ Володимиром Приходьком і пообіцяв, що вже наступного дня міністр інфраструктури запропонує варіант вирішення проблем заводу).









Послухавши Криклія, очільник держави пообіцяв «конкретне» держзамовлення на 90 вагонів («торги» починали зі 100). На жодне питання преси Президент Зеленський не відповів: а ми б дуже хотіли запитати його про реалістичність обіцянки. Бо не можна просто так махнути рукою – і дати заводу держзамовлення. Адже спочатку на замовлення вагонів для державного підприємства «Укрзалізниця» слід віднайти гроші; потім повести тендер відповідно до закону «Про публічні закупівлі» - і не факт, що на тендері виграє КВБЗ. Звісно, якщо умови тендеру прописувати чесно.





З огляду на все це, ми й запитали у президента ПАТ КВБЗ Володимира Приходька: на що він насправді сподівається після візиту Зеленського?





- Володимире Івановичу, на завод уже приїздили і президенти, і прем’єри. Скажіть, чим ця зустріч відрізняється від попередніх і яке ваше враження від отриманих обіцянок?

- По-перше, мені дуже сподобалося, що реакція була дуже швидкою і, в якійсь мірі, навіть несподівано, бо я думав, що все це (реакція на розмову в Полтаві – ред.) трохи розтягнеться. І коли мені сказали, що завтра зустрічаємося на вашому майданчику, і я зрозумів, що це буде візит, і що прибуде міністр інфраструктури Криклій, і виконувач обов’язків гендиректора «Укрзалізниці» Желько Марчек, то це було достатньо несподівано. Що стосується розмови, скажу так: відносини з УЗ в останні три роки під час правління Кравцова (нещодавно звільненого гендиректора УЗ – ред.) були зіпсованими – між УЗ та КВБЗ як товаровиробником. І все це перетворилося в елементи цькування та неподобства. Сьогодні була абсолютно інша розмова. І я впевнений, що рішення будуть прийняті в найближчий тиждень. Частина була прийнята сьогодні, хоча розмова йшла від місяця до півтора років. Як це оцінювати? Звісно, як позитив.





Як пояснив Володимир Приходько, попередньо (5 березня) Президент Зеленському озвучили проблему того, що УЗ намагалася позбавити вагонзавод права проводити ремонти пасажирських вагонів. Володимир Приходько сподівається, що ця проблема після розмови з президентом та міністром інфраструктури буде вирішена на користь КВБЗ.



«Укрзалізниця» предлагала лишить КВСЗ права на капремонты пассажирских вагонов

- А обіцянка замовити 90 вагонів? Ви в це вірите? Адже ми розуміємо, що все одно має бути тендер.

- Я вірю, що буде додатковий обсяг. Говорити про цифру взагалі не беруся, тому що я розумію: має бути додатковий обсяг фінансування. І це має перейти у площину рішень, пов’язаних з бюджетом країни. Адже йдеться не про закупівлі, пов’язані з доходами УЗ, а про закупівлі через бюджет. Якщо це відбудеться, то це буде перший випадок виконання Закону «Про транспорт», ст. 10, де написано, що держава має фінансувати закупівлю транспорту соціального призначення, тобто для перевезення людей. Я хотів би, щоб це реалізувалося. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зробити ту кількість вагонів, яка має прийти через додаткове бюджетування від доходів держави, а не від доходів «Укрзалізниці».





Також Володимир Приходько задоволений обіцянкою Зеленського щодо закупівлі в цьому році трьох дизель-поїздів для УЗ, про це він теж сказав у розмові зі ЗМІ. Один з поїздів вже експлуатується на маршруті «Київ-Бориспіль».





- Але ж контракт передбачає шість, - зауважили ми.

- Так, але доходи УЗ, якщо не буде додаткового фінансування держави, не дозволять купити решту п’ять, - каже Володимир Приходько. – Напевне, буде оптимально, якщо в цьому році буде ще три із п’яти і два – у першому кварталі наступного року.





Нагадаємо, цьогоріч КВБЗ завершує роботу за контрактом 2018 року на 52 пасажирські вагони: залишилося поставити ще 18, за них УЗ ще не заплатила. Залишки цього контракту не забезпечують завантаження роботою корпусу пасажирського вагонобудування КВБЗ, і люди працюють по 4 дні на тиждень. У 2019 році «Укрзалізниця» пасажирські вагони не купувала.