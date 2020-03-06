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Життя після Зе: чого очікує президент КВБЗ від візиту Президента країни

Сегодня, 09:05 Просмотров: 1 513 Комментариев: 5

 
Голова наглядової ради, президент ПАТ КВБЗ Володимир Приходько оцінив візит Зеленського на вагонзавод краще, ніж зустрічі з попередніми президентами.

Шостого березня Кременчук відвідав Президент України Володимир Зеленський, розпочавши його з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Візит Зеленського був недовгим: він оглянув пасажирськийй вагон міжнародного класу RIC, сказав коротку промову, передавши слово міністру інфраструктури Владиславу Криклію. (Попередньо у Полтаві глава держави вже зустрівся з головою наглядовою ради – президентом КВБЗ Володимиром Приходьком і пообіцяв, що вже наступного дня міністр інфраструктури запропонує варіант вирішення проблем заводу).


Зеленский в Кременчуге: президент прилетел на КВСЗ и пообещал «конкретный» госзаказ


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Послухавши Криклія, очільник держави пообіцяв «конкретне» держзамовлення на 90 вагонів («торги» починали зі 100). На жодне питання преси Президент Зеленський не відповів: а ми б дуже хотіли запитати його про реалістичність обіцянки. Бо не можна просто так махнути рукою – і дати заводу держзамовлення. Адже спочатку на замовлення вагонів для державного підприємства «Укрзалізниця» слід віднайти гроші; потім повести тендер відповідно до закону «Про публічні закупівлі» -  і не факт, що на тендері виграє КВБЗ. Звісно, якщо умови тендеру прописувати чесно.


З огляду на все це, ми й запитали у президента ПАТ КВБЗ Володимира Приходька: на що він насправді сподівається після візиту Зеленського?


- Володимире Івановичу, на завод уже приїздили і президенти, і прем’єри. Скажіть, чим ця зустріч відрізняється від попередніх і яке ваше враження від отриманих обіцянок?


- По-перше, мені дуже сподобалося, що реакція була дуже швидкою і, в якійсь мірі, навіть несподівано, бо я думав, що все це (реакція на  розмову в Полтаві – ред.) трохи розтягнеться. І коли мені сказали, що завтра зустрічаємося на вашому майданчику, і я зрозумів, що це буде візит, і що прибуде міністр інфраструктури Криклій, і виконувач обов’язків гендиректора «Укрзалізниці» Желько Марчек, то це було достатньо несподівано. Що стосується розмови, скажу так: відносини з УЗ в останні три роки під час правління Кравцова (нещодавно звільненого гендиректора УЗ – ред.) були зіпсованими – між УЗ та КВБЗ як товаровиробником. І все це перетворилося в елементи цькування та неподобства. Сьогодні була абсолютно інша розмова. І я впевнений, що рішення будуть прийняті в найближчий тиждень. Частина була прийнята сьогодні, хоча розмова йшла від місяця до півтора років. Як це оцінювати? Звісно, як позитив.


Як пояснив Володимир Приходько, попередньо (5 березня) Президент Зеленському озвучили проблему того, що УЗ намагалася позбавити вагонзавод  права проводити ремонти пасажирських вагонів. Володимир Приходько сподівається, що ця проблема після розмови з президентом та міністром інфраструктури буде вирішена на користь КВБЗ.


«Укрзалізниця» предлагала лишить КВСЗ права на капремонты пассажирских вагонов


- А обіцянка замовити 90 вагонів? Ви в це вірите? Адже ми розуміємо, що все одно має бути тендер.


- Я вірю, що буде додатковий обсяг. Говорити про цифру взагалі не беруся, тому що я розумію: має бути додатковий обсяг фінансування. І це має перейти у площину рішень, пов’язаних з бюджетом країни. Адже йдеться не про закупівлі, пов’язані з доходами УЗ, а про закупівлі через бюджет. Якщо це відбудеться, то це буде перший випадок виконання Закону «Про транспорт», ст. 10, де написано, що держава має фінансувати закупівлю транспорту соціального призначення, тобто для перевезення людей. Я хотів би, щоб це реалізувалося. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зробити ту кількість вагонів, яка має прийти через додаткове бюджетування від доходів держави, а не від доходів «Укрзалізниці». 


Також Володимир Приходько задоволений обіцянкою Зеленського щодо закупівлі в цьому році трьох дизель-поїздів для УЗ, про це він теж сказав у розмові зі ЗМІ. Один з поїздів вже експлуатується на маршруті «Київ-Бориспіль».


- Але ж контракт передбачає шість, - зауважили ми.


- Так, але доходи УЗ, якщо не буде додаткового фінансування держави, не дозволять купити решту п’ять, - каже Володимир Приходько. – Напевне, буде оптимально, якщо в цьому році буде ще три із п’яти і два – у першому кварталі наступного року.


Нагадаємо, цьогоріч КВБЗ завершує роботу за контрактом 2018 року на 52 пасажирські вагони: залишилося поставити ще 18, за них УЗ ще не заплатила. Залишки цього контракту не забезпечують завантаження роботою корпусу пасажирського вагонобудування КВБЗ, і люди працюють по 4 дні на тиждень. У 2019 році «Укрзалізниця» пасажирські вагони не купувала. 

4
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: президент Владимир Зеленский Владимир Приходько КВСЗ

Комментарии: 5

648
antikola:
Сегодня, 09:10

а как там сынок приходька поживает? в роиси так и бизнесит? Кстати , чего там по нефти, которая торгуется около 30 баксов за бочку, топливо наверное у нас на 50% тоже подешевеет?


+3
297
Кавоман:
Сегодня, 09:36

"Нагадаємо, цьогоріч КВБЗ завершує роботу за контрактом 2018 року на 52 пасажирські вагони: залишилося поставити ще 18, за них УЗ ще не заплатила. Залишки цього контракту не забезпечують завантаження роботою корпусу пасажирського вагонобудування КВБЗ"

Один я не розумію, чому корпус ПВ повинна завантажувати роботою УЗ, а не керівництво підприємства?

 

"Як пояснив Володимир Приходько, попередньо (5 березня) Президент Зеленському озвучили проблему того, що УЗ намагалася позбавити вагонзавод  права проводити ремонти пасажирських вагонів."

 

Цікаво. Вагони належать УЗ. Вагоноремонтні заводи є у складі УЗ. А ремонтувати їх треба на приватній фірмі Приходька КВБЗ. З якого дива? Порєшать і поплакатися мабуть легше, чим працювати в умовах конкуренції.


0
243
BS:
Сегодня, 10:09

Цитата: Кавоман

Один я не розумію, чому корпус ПВ повинна завантажувати роботою УЗ, а не керівництво підприємства?

  

Цікаво. Вагони належать УЗ. Вагоноремонтні заводи є у складі УЗ. А ремонтувати їх треба на приватній фірмі Приходька КВБЗ. З якого дива? Порєшать і поплакатися мабуть легше, чим працювати в умовах конкуренції.

Согласен с каждым вашим словом, но с учетом закрытия рынка СНГ и общего падения экономики помощь государства нужна каждому украинскому производителю. КВСЗ, конечно не такими темпами как это могло бы быть, но хоть как-то модернизирует свое производство. Еще нужно учитывать сколько людей там работает и сколько смежных предприятий получают оттуда заказы. Поэтому помощь однозначно нужна, но и руководству нужно наконец-то перестать плакаться, а искать заказы по всему миру. И, чтобы быть конкурентноспособными на любом рынке, вкладывать максимально прибыль в расширение и/или модернизацию производства.


+5
195
orca:
Сегодня, 10:10

Цитата: Кавоман
 

"Як пояснив Володимир Приходько, попередньо (5 березня) Президент Зеленському озвучили проблему того, що УЗ намагалася позбавити вагонзавод  права проводити ремонти пасажирських вагонів."

 Цікаво. Вагони належать УЗ. Вагоноремонтні заводи є у складі УЗ. А ремонтувати їх треба на приватній фірмі Приходька КВБЗ. З якого дива? Порєшать і поплакатися мабуть легше, чим працювати в умовах конкуренції. 

Подскажите какие заводы в составе УЗ могут проводить ремонт пассажирских вагонов?


0
297
Кавоман:
Сегодня, 11:27

Цитата: orca

 

Подскажите какие заводы в составе УЗ могут проводить ремонт пассажирских вагонов?

 

Вагоноремонтні ремонтні заводи у складі УЗ є. Ходову, вантажні вагони та колійну техніку вони ремонтують. Частину пасажирських ремонтують власними силами: "Міністр інфраструктури Владислав Криклій проінспектував якість ремонту пасажирських вагонів. Плацкартний і купейний вагони оновлені в депо Бахмач та Каховка", частину віддають іншим підприємствам на тендерах.  Якщо я десь помилився - вибачаюся.

 

Я не знаю в чому проблема з ремонтом на КВБЗ. Можливо в тому, що на тендер подавався КВБЗ і його підставна фірма щоб розіграти між собою (була інформація про це десь рік тому)? Так а хто їм винен? Чому вони не подаються на тендери з іншими вагонними заводами та не конкурують ціною? Я думаю там є банальна змова між собою, щоб не знижувати ціну. І хіба це не називається "порєшать"?

 

 


0
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