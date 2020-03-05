Зеленский вызвал в Кременчуг министра инфраструктуры. В городе ночью «латали» дороги

Сегодня, 09:27 Просмотров: 5 053 Комментариев: 11

Сегодня в Кременчуг приезжает Президент Украины Владимир Зеленский. Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», глава государства принял приглашение от президента ПАО КВСЗ Владимира Приходько приехать на предприятие, чтобы лучше ознакомится с проблемой, с которой столкнулась вся машиностроительная отрасль, а именно – отсутствие поддержки со стороны государства. Руководитель предприятия рассказал Зеленскому о том, что принятый к исполнению заказ Укрзалізниці (на пассажирские вагоны и дизель-поезда) на 2,5 млрд грн госпредприятие начало «сокращать» и не выполнять свои обязательства.

После этого Владимир Зеленский вызвал в Кременчуг на 6 марта министра инфраструктуры Владислава Криклия.

– Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса, – заявил Владимир Зеленский.

Как сообщают в Офисе Президента, глава государства пообещал способствовать решению насущных проблем Кременчугского автомобильного завода.

К приезду Владимира Зеленского, в ночь на 6 марта в Кременчуге (на крюковской стороне) усиленно «латали» дороги. Также усиленно заделывали ямы на дорогах в Большой Кохновке, так как ожидалось, что вертолёт президента приземлится на аэродроме лётного колледжа.