Кременчуг, Политика

Зеленский вызвал в Кременчуг министра инфраструктуры. В городе ночью «латали» дороги

Сегодня, 09:27 Просмотров: 5 053 Комментариев: 11

 

Министр должен приехать с «готовым решением» проблемы Крюковского вагонзавода и Укрзалізниці

Сегодня в Кременчуг приезжает Президент Украины Владимир Зеленский. Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», глава государства принял приглашение от президента ПАО КВСЗ Владимира Приходько приехать на предприятие, чтобы лучше ознакомится с проблемой, с которой столкнулась вся машиностроительная отрасль, а именно – отсутствие поддержки со стороны государства. Руководитель предприятия рассказал Зеленскому о том, что принятый к исполнению заказ Укрзалізниці (на пассажирские вагоны и дизель-поезда) на 2,5 млрд грн госпредприятие начало «сокращать» и не выполнять свои обязательства.

 

После этого Владимир Зеленский вызвал в Кременчуг на 6 марта министра инфраструктуры Владислава Криклия.

 

– Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса, – заявил Владимир Зеленский.

 

Как сообщают в Офисе Президента, глава государства пообещал способствовать решению насущных проблем Кременчугского автомобильного завода.

 

К приезду Владимира Зеленского, в ночь на 6 марта в Кременчуге (на крюковской стороне) усиленно «латали» дороги. Также усиленно заделывали ямы на дорогах в Большой Кохновке, так как ожидалось, что вертолёт президента приземлится на аэродроме лётного колледжа.

16
Автор: Стас Константинов
Теги: Владимир Зеленский Владислав Криклий Владимир Приходько КВСЗ

Комментарии: 11

1 080
s2e7r8g:
Сегодня, 09:34

К приезду Владимира Зеленского, в ночь на 6 марта в Кременчуге (на крюковской стороне) усиленно «латали» дороги.
А что, так можно (ночью латать)? И пробок и неудобств для жителей города не создавать. Или это только перед приездом призедента так?


+77
38
StarПёр:
Сегодня, 09:40

К приезду Владимира Зеленского, в ночь на 6 марта в Кременчуге (на крюковской стороне) усиленно «латали» дороги.

Боже, какое убожество...Показуха и очковтирательство. Совковые малоросы...


+49
220
Джо:
Сегодня, 09:41

Цитата: s2e7r8g

К приезду Владимира Зеленского, в ночь на 6 марта в Кременчуге (на крюковской стороне) усиленно «латали» дороги.
А что, так можно (ночью латать)? И пробок и неудобств для жителей города не создавать. Или это только перед приездом призедента так?

ага, мистика какая-то)


+19
782
shoni1970:
Сегодня, 09:44

Жалко, новий міст за ніч не встигли побудувати.



 


+65
1 537
mangust-1:
Сегодня, 10:49

Чого тільки не наобіцяєш,коли рейтинг летить в дупу.


+1
21
NikoLa:
Сегодня, 11:32

А в чем новость-то? Дороги с начала недели делать начали, как только погода наладилась!


0
13
Yaroslav:
Сегодня, 11:32

та не только со стороны Крюкова, ещё в городе вели работы. Правильно делают, Зеленский не так часто посещает Кременчуг)


0
10
Максим Бабкин:
Сегодня, 11:34

Дороги ремонтировали всю зиму, ваша газета даже об этом писала!


0
13
sergey.kovalenko:
Сегодня, 11:36

Зеленский пусть по мосту проедется и поймет, что его срочно надо делать!


+4
7
Марина Василенко:
Сегодня, 11:42

Много улиц ремонтируют ночью и это нормально, чтобы не было пробок, чтобы не было возмущенных людей. 


-3
259
wtf100500:
Сегодня, 11:54

Цитата: Марина Василенко

Много улиц ремонтируют ночью и это нормально, чтобы не было пробок, чтобы не было возмущенных людей. 

0_0 да? Когда это и где их ночью латали? Было что мост кажется в прошлом году ночью подлатывали, но что бы в городе ремонтировали улицы по ночам еще и много слышу впервые. Если есть такие случаи укажите место. 


+2
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