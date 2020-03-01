Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині знайшли «соцпрацівницю», яка ошукала пенсіонерку

Сегодня, 09:03 Просмотров: 618

 

Жінка залишилася без пів тисячі гривень

У Лохвицькому районі поліція впіймала шахрайку із Сумщини, яка називалася соціальним працівником. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, аферистку викрили після чергової оборудки.


Під виглядом оформленням адресної допомоги 56-річна «соцпрацівниця» привласнила понад 500 гривень 78-річної потерпілої. Ошукана звернулася до Лохвицького району.


Поліція вважає, що шахрайка може бути причетна до аналогічних злочинів як на території Лохвицького, так й інших районів області.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.


Якщо Ви стали жертвою такого злочину або володієте інформацією, що може бути корисною для органів досудового розслідування, просимо телефонувати за номерами: (05356) 3-16-47, 380506281942 (чергова частина Лохвицького відділу поліції).

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: афера шахрайство пенсионер
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