На Полтавщині знайшли «соцпрацівницю», яка ошукала пенсіонерку

Сегодня, 09:03 Просмотров: 618

У Лохвицькому районі поліція впіймала шахрайку із Сумщини, яка називалася соціальним працівником. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, аферистку викрили після чергової оборудки.





Під виглядом оформленням адресної допомоги 56-річна «соцпрацівниця» привласнила понад 500 гривень 78-річної потерпілої. Ошукана звернулася до Лохвицького району.





Поліція вважає, що шахрайка може бути причетна до аналогічних злочинів як на території Лохвицького, так й інших районів області.



Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.





Якщо Ви стали жертвою такого злочину або володієте інформацією, що може бути корисною для органів досудового розслідування, просимо телефонувати за номерами: (05356) 3-16-47, 380506281942 (чергова частина Лохвицького відділу поліції).