Кременчуг, Образование

У дитячих садочках Кременчука дітям щодня мірятимуть температуру (уточнення)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 816

 

Таку рекомендацію дає департамент освіти нашого міста навчальним закладам

У дитячих садочках Кременчука дітям щодня мірятимуть температуру тіла та вноситимуть дані у спеціальний журнал. Лист з відповідними рекомендаціями 4 березня надіслав департамент освіти керівникам навчальних установ нашого міста, аби обмежити ризик захворювання на інфекційні хвороби.


Також у листі йдеться про те, що у садочках, школах та позашкільних закладах слід локалізувати масові заходи, обмежити доступ до приміщень тих людей, які не задіяні безпосередньо в освітньому процесі. У разі виявлення симптомів гострого респіраторного захворювання у працівників навчального закладу або дитини, їм рекомендовано одразу звертатися до лікаря.


У зв'язку з таким рішенням батьки кременчуцьких дошкільників активно обговорюють цю тему та вже пропонують здавати гроші на закупівлю безконтактних термометрів. За ще однією пропозицією, батьки приноситимуть термометри з дому для своєї дитини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: садики школы температура
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