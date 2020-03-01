У дитячих садочках Кременчука дітям щодня мірятимуть температуру (уточнення)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 816

У дитячих садочках Кременчука дітям щодня мірятимуть температуру тіла та вноситимуть дані у спеціальний журнал. Лист з відповідними рекомендаціями 4 березня надіслав департамент освіти керівникам навчальних установ нашого міста, аби обмежити ризик захворювання на інфекційні хвороби.





Також у листі йдеться про те, що у садочках, школах та позашкільних закладах слід локалізувати масові заходи, обмежити доступ до приміщень тих людей, які не задіяні безпосередньо в освітньому процесі. У разі виявлення симптомів гострого респіраторного захворювання у працівників навчального закладу або дитини, їм рекомендовано одразу звертатися до лікаря.





У зв'язку з таким рішенням батьки кременчуцьких дошкільників активно обговорюють цю тему та вже пропонують здавати гроші на закупівлю безконтактних термометрів. За ще однією пропозицією, батьки приноситимуть термометри з дому для своєї дитини.