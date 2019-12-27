Кременчуцький дизель-поїзд ДПКр-3 пробіг вже 35 тисяч кілометрів

Сегодня, 08:02 Просмотров: 600 Комментариев: 2

Новий регіональний дизель-поїзд ДПКр-3, створений і виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, станом на 4 березня пробіг 35 530 кілометрів. Про це повідомляє пресслужба заводу, посилаючись на смс головного конструктора пасажирського моторвагонного рухомого складу ПАТ «КВБЗ» Дмитра Єгорова.









«Основні системи поїзда відпрацювали штатно. Зауваження до роботи силової установки і дверей відсутні », - пише він в смсці.





ДПКр-3 був запущений в експлуатацію 27 грудня 2019 року і почав працювати на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль - Київ. Спочатку він робив щодня 5 рейсів туди і назад (10 поїздок), намотуючи трохи більше 400 кілометрів на день. Із 12 лютого 2020 року дизель-поїзд робить уже 7 рейсів або 14 поїздок із Києва в аеропорт і назад, пробігаючи при цьому близько 600 кілометрів на день.





Фахівці Крюківського вагонобудівного заводу щодня виконують сервісне обслуговування дизель-поїзда.





У парку Української залізничної швидкісної компанії трудяться 5 поїздів виробництва КВБЗ:

із квітня 2012 року - два п’ятивагонні міжрегіональні поїзди локомотивної тяги;

із червня 2014 року - два міжрегіональні швидкісні електропоїзди ЕКр1 «Тарпан»;

із грудня 2019 року - регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

На Львівській залізниці з жовтня 2015 року курсує приміський дизель-поїзд ДПКр-2.