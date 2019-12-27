Кременчуцький дизель-поїзд ДПКр-3 пробіг вже 35 тисяч кілометрів

Фахівці Крюківського вагонобудівного заводу щодня виконують сервісне обслуговування дизель-поїзда
Новий регіональний дизель-поїзд ДПКр-3, створений і виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, станом на 4 березня пробіг 35 530 кілометрів. Про це повідомляє пресслужба заводу, посилаючись на смс головного конструктора пасажирського моторвагонного рухомого складу ПАТ «КВБЗ» Дмитра Єгорова.
ДПКр-3 був запущений в експлуатацію 27 грудня 2019 року і почав працювати на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль - Київ. Спочатку він робив щодня 5 рейсів туди і назад (10 поїздок), намотуючи трохи більше 400 кілометрів на день. Із 12 лютого 2020 року дизель-поїзд робить уже 7 рейсів або 14 поїздок із Києва в аеропорт і назад, пробігаючи при цьому близько 600 кілометрів на день.
Фахівці Крюківського вагонобудівного заводу щодня виконують сервісне обслуговування дизель-поїзда.
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