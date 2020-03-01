Березневими перемогами розпочали весняний марафон борці з Кременчука

Вітаємо наших спортсменів:)
П'ятеро борців греко-римського стилю з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області. Вихованці школи-інтернату спортивного профілю ім. Піддубного тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька.
Юним спортсменам вдалося завоювати весь комплект нагород:
- золоті нагороди у Влада Іваніна та Андрія Кондюхова;
- срібло здобув Ерік Шевченко;
- бронзові нагороди у Антона Комаревцева та Богдана Чорного.
- Березневими перемогами розпочали весняний марафон спортсмени з греко-римської боротьби на Чемпіонаті Полтавської області. Молодці хлопці! Гідний подарунок дівчатам напередодні 8 березня. Подяка тренеру Сергію Бузьку, - йдеться у повідомлення Кременчуцької школи-інтернат Ім.І.М.Піддубного.