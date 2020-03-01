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Березневими перемогами розпочали весняний марафон борці з Кременчука

Сегодня, 07:03 Просмотров: 0

 

Вітаємо наших спортсменів:) 

П'ятеро борців греко-римського стилю з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області. Вихованці школи-інтернату спортивного профілю ім. Піддубного тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька. 


Юним спортсменам вдалося завоювати весь комплект нагород:

  • золоті нагороди у Влада Іваніна та Андрія Кондюхова;
  • срібло здобув Ерік Шевченко;
  • бронзові нагороди у Антона Комаревцева та Богдана Чорного.

- Березневими перемогами розпочали весняний марафон спортсмени з греко-римської боротьби на Чемпіонаті Полтавської області. Молодці хлопці! Гідний подарунок дівчатам напередодні 8 березня. Подяка тренеру Сергію Бузьку, - йдеться у повідомлення Кременчуцької школи-інтернат Ім.І.М.Піддубного.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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