Березневими перемогами розпочали весняний марафон борці з Кременчука

Сегодня, 07:03 Просмотров: 0

П'ятеро борців греко-римського стилю з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області. Вихованці школи-інтернату спортивного профілю ім. Піддубного тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька.





Юним спортсменам вдалося завоювати весь комплект нагород:

золоті нагороди у Влада Іваніна та Андрія Кондюхова;

срібло здобув Ерік Шевченко;

бронзові нагороди у Антона Комаревцева та Богдана Чорного.

- Березневими перемогами розпочали весняний марафон спортсмени з греко-римської боротьби на Чемпіонаті Полтавської області. Молодці хлопці! Гідний подарунок дівчатам напередодні 8 березня. Подяка тренеру Сергію Бузьку, - йдеться у повідомлення Кременчуцької школи-інтернат Ім.І.М.Піддубного.