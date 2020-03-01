Водитель перевернувшегося BMW был пьян, – полиция

Сегодня, 09:41 Просмотров: 2 159

В результате пьяной езды погиб молодой человек 1991 года рождения

Водитель за рулём BMW, который вечером 7 марта перевернулся на ул. Богаевского, был пьян. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», в результате ДТП погиб молодой человек, который сидел на заднем сидении.

По данным полиции, авария произошла около 22.25. BMW 525 под управлением 25-летнего молодого человека наехал на бордюр, после чего машина перевернулась и упала на крышу. Водитель был пьян и превысил безопасную скорость движения. Пассажир с заднего сидения получил травмы несовместимые с жизнью.





На освидетельствовании в невродиспансере водитель выдул в Drager значение 1,63 промилле алкоголя в крови (при норме 0,2 промилле). Он был задержан полицией.





Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего). Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Состояние опьянения – отягчающее обстоятельство.