У Кременчуці відбувся «Кубок Героїв Кременчука» з кікбоксингу

7 березня у Кременчуці вп'яте відбувся Всеукраїнський турнір з кікбоксингу ІСКА «Кубок Героїв Кременчука». Змагання присвячені пам'яті загиблих українських військовослужбовців в зоні АТО.
Організатор змагань та тренер з кікбоксингу Олег Скирта презентував до бібліотечного фонду Музею ВІК (Музей військової історії Кременчука) книги з історії українського війська.
У підсумку напружених поєдинків 1 загальнокомандне місце посіли спортсмени з СК «Боєць» (Кременчук), 2 місце - СК «Шторм» (Кременчук), 3 місце - СК «Легіон» (Полтава).
Як проходили турніри в минулих роках дивіться нижче за посиланням: