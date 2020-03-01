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У Кременчуці відбувся «Кубок Героїв Кременчука» з кікбоксингу

Сегодня, 10:18 Просмотров: 295

 

Змагання відбулися у залі СДЮШОР та зібрали найсильніших юних спортсменів

7 березня у Кременчуці вп'яте відбувся Всеукраїнський турнір з кікбоксингу ІСКА «Кубок Героїв Кременчука». Змагання присвячені пам'яті загиблих українських військовослужбовців в зоні АТО.  

 

Організатор змагань та тренер з кікбоксингу Олег Скирта презентував до бібліотечного фонду Музею ВІК (Музей військової історії Кременчука) книги з історії українського війська.

 

 


У підсумку напружених поєдинків 1 загальнокомандне місце посіли спортсмени з СК «Боєць» (Кременчук), 2 місце - СК «Шторм» (Кременчук), 3 місце - СК «Легіон» (Полтава).


Як проходили турніри в минулих роках дивіться нижче за посиланням: 

 

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Кинутий рушник на ринг та захоплюючі бої: відбувся «Кубок Героїв Кременчука» з кікбоксингу

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Олег Скирта, Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО
Теги: кікбоксинг
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