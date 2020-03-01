Происшествия

В районе ж/д вокзала Кременчуга горели хозяйственные постройки

Сегодня, 10:34 Просмотров: 745

 

Пожарным удалось спасти от огня стоящие рядом гаражи

В ночь на 9 марта в районе железнодорожного вокзала Кременчуга загорелись хозяйственные постройки на улице Театральной. Как сообщают в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 02.03. Огнём была охвачена площадь около 80 квадратных метров. Локализовать распространение пожара удалось в 02.50, а полностью ликвидировать загорание – в 05.10.


 


Огонь уничтожил мусор, старые вещи, входные двери и кровлю. Пожарным удалось спасти от огня стоящие рядом гаражи

 

Причина пожара устанавливается.


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Автор: solod Источник фото: ГСЧС Источник видео: h.kremenchug
Теги: пожар сарай вокзал
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