В районе ж/д вокзала Кременчуга горели хозяйственные постройки

Сегодня, 10:34 Просмотров: 745

В ночь на 9 марта в районе железнодорожного вокзала Кременчуга загорелись хозяйственные постройки на улице Театральной. Как сообщают в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 02.03. Огнём была охвачена площадь около 80 квадратных метров. Локализовать распространение пожара удалось в 02.50, а полностью ликвидировать загорание – в 05.10.









Огонь уничтожил мусор, старые вещи, входные двери и кровлю. Пожарным удалось спасти от огня стоящие рядом гаражи

Причина пожара устанавливается.



