«Українці засинають під колискову, а прокидаються від Тарасових слів»: цікаві факти про Тараса Шевченка

Сегодня, 11:08 Просмотров: 229

Денді з сережкою у вусі, любитель алкогольних напоїв та китайського чаю, він не лише писав, а й малював - це все про видатного українського письменника Тараса Шевченка

До річниці народження видатного українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. Про Тараса Шевченка написали не одну книгу, зняли не один фільм, ба навіть більше – створили цілу науку – шевченкознавство. Здавалося б, що можна додати до історії найвидатнішого українця Тараса Шевченка?





Одні скажуть – бо зміг піднятися з самого низу і з кріпака стати вільною людиною. Інші довго аналізуватимуть його творчість. А «Книга-Мандрівка» пропонує вам помандрувати в Україну, в часи, що настали після ліквідації Гетьманщини, та побачити все на власні очі! Побачити, чиєю ідеєю було викупити Шевченка з кріпацтва, як долю Кобзаря було розіграно на аукціоні та як сам цар віддав за його свободу 45 кілограмів срібла! А ще – які напої полюбляв батько Тарас, як проколов вухо та якого автопортрету Шевченка нам ніколи не показували в школі. Розкаже все це одвічна супутниця Кобзаря – мудра вечірня зоря – голосом народної артистки України, легендарної Ади Роговцевої.





І декілька вражаючих фактів із мультфільму:

виявляється, Кобзар проколов собі вухо

побачте автопортрет, який ніколи не демонструють у школах

сам цар віддав за свободу Шевченка 45 кг срібла

був модним денді та полюбляв китайський чай

планував одружитися, проте кохана не дочекалася його повернення додому



