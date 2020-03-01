В Кременчуге пропал Николай Московиченко

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Если видели или знаете где находится этот человек – сообщите в полицию

В Кременчуге пропал Николай Сергеевич Московиченко 1940 года рождения. Как сообщают в Кременчугском отделе полиции, с заявлением о без вести пропавшем обратилась супруга. Известно, что 8 марта, около 15.00, мужчина вышел из дома, где проживает (ул. Первомайская, 17/2) и с тех пор о нём нет информации.

Был одет в чёрную кожаную куртку, чёрные брюки, на голове – чёрный картуз.

Если видели или знаете где находится Николай Сергеевич – сообщите в полицию по номерам 102, 77-73-01, (099) 793-35-04, (068) 872-85-58.