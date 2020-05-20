Завод «Кредмаш» продав дитячий табір «Чайка» харківському підприємству

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 780 Коментарів: 11

Завод «Кредмаш» продав дитячий табір «Чайку» харківській корпорації ТОВ «ЄС». Про це під час засідання штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року розповіла очільниця цього закладу Наталя Попович. Остаточно документи щодо продажу табору були підписані у п'ятницю, 15 травня.



За словами Наталі Попович, новий власник має намір оздоровлювати дітей і буде працювати з власною командою, тому вона не залишиться на посаді.





Табір «Чайка» повністю готовий приймати відвідувачів, проте його робота тимчасово призупинена у зв'язку зі зміною керівництва. Чи буде (і якщо так, то коли) він приймати дітей на відпочинок та оздоровлення, має повідомити вже новий власник.