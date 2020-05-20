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Завод «Кредмаш» продав дитячий табір «Чайка» харківському підприємству

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 780 Коментарів: 11

 

Новий керівник планує привести власну команду, яка працюватиме у закладі

Завод «Кредмаш» продав дитячий табір «Чайку» харківській корпорації ТОВ «ЄС». Про це під час засідання штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року розповіла очільниця цього закладу Наталя Попович. Остаточно документи щодо продажу табору були підписані у п'ятницю, 15 травня.


За словами Наталі Попович, новий власник має намір оздоровлювати дітей і буде працювати з власною командою, тому вона не залишиться на посаді.


Табір «Чайка» повністю готовий приймати відвідувачів, проте його робота тимчасово призупинена у зв'язку зі зміною керівництва. Чи буде (і якщо так, то коли) він приймати дітей на відпочинок та оздоровлення, має повідомити вже новий власник.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: tabir-chaika.at.ua
Теги: оздоровление детей лагерь завод Кредмаш

Коментарі: 11

2 146
evil:
Сьогодні, 10:15

С детских времен об этом лагере самые теплые воспоминания. В мое время среди всех детских лагерей этот был лучший по организации досуга, распорядку дня и красоте окружающей природы.


14 0
1 268
inattentive:
Сьогодні, 10:17

Как теперь, в дальнейшем путевки приобрести ?


6 2
66
Dobro i spravedlivostь:
Сьогодні, 10:21

Уважаемая редакция! Интересно было бы узнать,  куда и как  будут распределены средства, полученные от продажи лагеря?


8 2
137
Kremen.Club:
Сьогодні, 10:26

Цитата: Dobro i spravedlivostь

Уважаемая редакция! Интересно было бы узнать,  куда и как  будут распределены средства, полученные от продажи лагеря?

 

Насколько мне известно, непубличные акционерные общества не обязаны публиковать финансовую отчетность для всех, только для акционеров.


11 0
168
gansit:
Сьогодні, 10:56

Цитата: Dobro i spravedlivostь

Уважаемая редакция! Интересно было бы узнать,  куда и как  будут распределены средства, полученные от продажи лагеря?

Да там сумма 6.5 лямов,поделят,быстрее чем те 9 что на газетку.

 


7 0
3 300
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:19

Могло б і місто викупити, 6 млн невелика сума, на газетку більше витрачають, розповідаючи про "шаленні" здобутки мера


14 0
66
Dobro i spravedlivostь:
Сьогодні, 11:27

Цитата: Kremen.Club
Цитата: Dobro i spravedlivostь

Уважаемая редакция! Интересно было бы узнать,  куда и как  будут распределены средства, полученные от продажи лагеря?

 

Насколько мне известно, непубличные акционерные общества не обязаны публиковать финансовую отчетность для всех, только для акционеров.

Завод "Кредмаш" является как раз Публичным акционерным обществом


1 0
204
cheh_a:
Сьогодні, 11:39

щас там лакшери отель постороят для своих и все )


6 1
843
shoni1970:
Сьогодні, 12:27

Цитата: cheh_a

щас там лакшери отель постороят для своих и все )

А могут и фабрику какую нибудь открыть, по переработке пластика например. Рабочая сила копеечная, по сравнению с Харьковом. А экология - да кто тут нас тронет?


0 0
86
Smart:
Сьогодні, 12:32

Цитата: Dobro i spravedlivostь

Уважаемая редакция! Интересно было бы узнать,  куда и как  будут распределены средства, полученные от продажи лагеря?

Це не бюджетні кошти, не плутайте. Кредмаш давно вже приватний


1 0
45
Dmytro8:
Сьогодні, 12:34

Осмелюсь поправить, Кредмаш уже несколько лет, как перестал быть Публичным, теперь это Частное акционерное общество.

По поводу кому продали, за какую сумму, почему не продали городу и была ли продажа реальной, а не просто переоформлением на другого хозяина - здесь много вопросов.


1 0

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