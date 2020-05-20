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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві горів тепловозоремонтний завод

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 708

 

Пожежа вирувала у неробочій будівлі

У ніч на 20 травня в обласному центрі горіла неробоча будівля Полтавського тепловозоремонтного заводу. Відео з місця пожежі поділився полтавський рятувальник Андрій Кукіб на власній фейсбук-сторінці.


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За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, о 2.01 на «101» повідомили про пожежу в недіючій будівлі їдальні ТОВ «Полтавський Тепловозоремонтний Завод». Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали в аппаратах захисту органів дихання. Пожежу було локалізовано о 4.25, а о 6.55 – ліквідовано. Вогнем знищено 1000 квадратних метрів покрівлі.


 


До гасіння залучалися 27 чоловік особового складу 3, 1 Державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувальної частини та 5 одиниць техніки, а також пожежний потяг «Південної залізниці».


Зараз на місці розбирають завали та з'ясовують причину пожежі.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.dsns.gov.ua Джерело відео: Andrei Kukib, фейсбук
Теги: Пожежа Полтава

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