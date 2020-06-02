Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук109
Хворі:
Україна13535
Кременчук4
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуці пограбували неповнолітнього - у злочині підозрюють 22-річного хлопця

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 936

У потерпілого забрали бездротові навушники

У Кременчуці поліція повідомила про підозру чоловікові, який причетний до пограбування підлітка.


Пограбування сталося 31 травня. За допомогою звернувся 17-річний хлопець. Він повідомив, що близько 22.00 поблизу перехрестя провулків Героїв Бресту - Арсенальна невідомий погрожував силою та забрав бездротові навушники AirPods. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


Поліцейські встановили, що пограбувати неповнолітнього міг 22-річний хлопець (1998 р.н. - автор). Речові докази вилучено. Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.


Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пограбування грабеж несовершеннолетние

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх