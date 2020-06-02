У Кременчуці пограбували неповнолітнього - у злочині підозрюють 22-річного хлопця

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 936

У Кременчуці поліція повідомила про підозру чоловікові, який причетний до пограбування підлітка.





Пограбування сталося 31 травня. За допомогою звернувся 17-річний хлопець. Він повідомив, що близько 22.00 поблизу перехрестя провулків Героїв Бресту - Арсенальна невідомий погрожував силою та забрав бездротові навушники AirPods. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





Поліцейські встановили, що пограбувати неповнолітнього міг 22-річний хлопець (1998 р.н. - автор). Речові докази вилучено. Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.





Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.