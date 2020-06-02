Подробности о последнем подтверждённом случае COVID-19 в Кременчуге

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 2 525 Коментарів: 1

За сутки в Кременчуге пять свежих пневмоний

За прошедшие сутки в Кременчуге подтвердился один новый случай COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова на заседании противоэпидемического штаба 2 июня.



Заболевший – 75-летний мужчина, кременчужанин. Он поступил в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» с пневмонией. Как всем пациентам с пневмониями, ему выставили подозрение на коронавирусную инфекцию и отобрали пробы для лабораторных исследований. ПЦР-тестирование подтвердило, что у пациента COVID-19. Вице-мэр сказала, что его состояние медики оценивают как удовлетворительное.









Руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа сообщил, что всего с 29 мая по 1 июня в Кременчуге подтвердились два случая COVID-19. Оба пациента кременчужане, мужчины, оба поступили в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» с пневмониями. По обоим подтвердилось подозрение на коронавирусную инфекцию и теперь их в стационаре лечат от вирусных пневмоний (пневмонии коронавирусного происхождения).



Руководитель горздрава сказал, что за истекшие сутки по одному из пациентов сотрудники Кременчугского лабораторного центра уже провели эпидрасследование, обследовано 15 человек из окружения заболевшего. У всех 15-ти пробы на коронавирус отрицательные.





По второму пациенту (тот, чей диагноз подтвердился 1 июня) эпидрасследование ещё не закончено.



Оба пациента не смогли указать свой источник заражения, и медики пока не установили, где и каким путем эти люди заразились.



Состояние обоих пациентов с Covid-19 удовлетворительное.





Максим Середа заявил, что тяжелых случаев Covid-19 в Кременчуге на сегодня нет.



Всего же по состоянию на 2 июня в стационарах проходят лечение три пациента с Covid-19. Ещё один лечится амбулаторно, под наблюдением семейного врача.





Итого 4 пациента с коронавирусной инфекцией. С начала карантина таких в городе зарегистрировали 109 человек.



Пневмоний значительно больше. За минувшие сутки в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» поступило 5 новых пациентов. Всего там сегодня находится 13 пациентов с пневмониями. И в детской больнице один малыш лежит с пневмонией. Руководитель горздрава утверждает, что тяжелых случаев нет.