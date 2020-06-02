Кременчук оживає: як послаблення карантину повертає містян до звичного життя

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Фото: Артем Коваленко

1 червня, у день чергового послаблення карантинних обмежень на Полтавщині, наш фотограф пройшовся місцями, які зазвичай, досить людні, але майже спустіли за час суворого карантину. У деяких з них людей значно побільшало, в інших - майже нічого не змінилось. Дивіться самі - ми порівняли фото, зроблені 27 травня і 1 червня:



