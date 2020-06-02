Кременчук оживає: як послаблення карантину повертає містян до звичного життя

1 червня, у день чергового послаблення карантинних обмежень на Полтавщині, наш фотограф пройшовся місцями, які зазвичай, досить людні, але майже спустіли за час суворого карантину. У деяких з них людей значно побільшало, в інших - майже нічого не змінилось. Дивіться самі - ми порівняли фото, зроблені 27 травня і 1 червня:
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Було
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Стало
|Із 12 травня дозволене відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон при дотриманні соціальної дистанції, «правил, встановлених адміністрацією та наявності особистих засобів індивідуальної безпеки».
|30 березня міськвиконком ввів спецрежим проїзду в транспорті - за проїздними. З 22 травня транспорт курсує у звичному режимі.
|7 травня у Кременчуці відкрилось два ринки - «Центральний» і «Толока». Згодом відкрилися і інші
|14 травня Кабмін на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків
|З 1 червня через Кременчук відновився рух кількох пасажирських потягів та електричок
|25 травня розпочали перевезення пасажирів маршрутами приміського та внутрішньо регіонального значення
|1 червня відновилися міжрегіональні пасажирські перевезення на Полтавщині.