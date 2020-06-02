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Кременчук оживає: як послаблення карантину повертає містян до звичного життя

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 325

 

А ви відчули послаблення карантину?
Фото: Артем Коваленко

1 червня, у день чергового послаблення карантинних обмежень на Полтавщині, наш фотограф пройшовся місцями, які зазвичай, досить людні, але майже спустіли за час суворого карантину. У деяких з них людей значно побільшало, в інших - майже нічого не змінилось. Дивіться самі - ми порівняли фото, зроблені 27 травня і 1 червня:


Було

Стало
   
Із 12 травня дозволене відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон при дотриманні соціальної дистанції, «правил, встановлених адміністрацією та наявності особистих засобів індивідуальної безпеки».
   
30 березня міськвиконком ввів спецрежим проїзду в транспорті - за проїздними. З 22 травня транспорт курсує у звичному режимі.
   
7 травня у Кременчуці відкрилось два ринки - «Центральний» і «Толока». Згодом відкрилися і інші
   
14 травня Кабмін на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків
    
З 1 червня через Кременчук відновився рух кількох пасажирських потягів та електричок
   
25 травня розпочали перевезення пасажирів маршрутами приміського та внутрішньо регіонального значення
   
1 червня відновилися міжрегіональні пасажирські перевезення на Полтавщині. 
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: карантин обмеження фотографии

А ви відчули послаблення карантину?

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