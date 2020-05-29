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З 1 червня через Кременчук поїдуть електрички

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 412 Коментарів: 2

 

На Південній залізниці відновлюється приміське сполучення

З 1 червня на Південній залізниці відновлюється приміське сполучення - через Кременчук поїдуть електрички.


З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги: продаж квитків уже відкритий


За погодженням регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій регіональна філії «Південна залізниця» з відновлює курсування приміських поїздів по Сумській, Полтавській, Харківській, а також частково Чернігівській та Кіровоградській областях:

 

 


Продаж квитків буде здійснюватися у касах вокзалів з 1 червня. Також оформити проїзд можна безпосередньо у квиткового касира до та під час поїздки.


Під час поїздки залізничками будуть виконуватися всі вимоги передбачені МОЗ шодо запобігання короновірусу. Наразі всі електропоїзди продезінфіковані та готові до рейсу.


Нагадаємо пасажирам, що на вокзалах та під час поїздки необхідно користуватися масками, дотримуватися соціальної дистанції та рівномірно розміщуватися у вагонах електропотягу тільки на місцях для сидіння.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця электричка

Коментарі: 2

146
Чувааак:
Сьогодні, 13:35

Це точно буде саме "електрички" від слова "електрика"????


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67
ратахан:
Сьогодні, 16:19

Чувааак-то будут поезда, людям уже все равно какие-хоть на конной тяге! Ешё пару карантинов--будут рады паравозу!!!!


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