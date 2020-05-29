З 1 червня через Кременчук поїдуть електрички

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З 1 червня на Південній залізниці відновлюється приміське сполучення - через Кременчук поїдуть електрички.









За погодженням регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій регіональна філії «Південна залізниця» з відновлює курсування приміських поїздів по Сумській, Полтавській, Харківській, а також частково Чернігівській та Кіровоградській областях:





Продаж квитків буде здійснюватися у касах вокзалів з 1 червня. Також оформити проїзд можна безпосередньо у квиткового касира до та під час поїздки.





Під час поїздки залізничками будуть виконуватися всі вимоги передбачені МОЗ шодо запобігання короновірусу. Наразі всі електропоїзди продезінфіковані та готові до рейсу.





Нагадаємо пасажирам, що на вокзалах та під час поїздки необхідно користуватися масками, дотримуватися соціальної дистанції та рівномірно розміщуватися у вагонах електропотягу тільки на місцях для сидіння.