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З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги: продаж квитків уже відкритий

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 263

 

Усього УЗ запустила 14 потягів, 2 зних курсують через Кременнчук

З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги. Вчора ввечері, 26 травня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця відновлює курсування 5 потягів Інтерсіті, продаж онлайн-квитків на які уже відновився. Сьогодні, 27 травня, Криклій повідомив про відновлення ще 9 потягів, 2 з яких курсують через Кременчук - №791/792 Київ-Кременчук та №8/7 Одеса-Харків.


 


Квитки уже доступні у онлайн-продажу та у вокзальних кассах. Вагони заповнюються на половину - квитки продають у шаховому порядку. А у потязі Одеса-Харків продають усі 100% квитків.


Тож, з 1 червня поїдуть:

  • №721/722 №726/725 Київ-Харків
  • №763/764 Київ-Одеса
  • №711/712 Київ-Костянтинівка
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг
  • №8/7 Одеса-Харків
  • №20/19 Лисичанськ-Київ
  • №53/54 Дніпро-Одеса
  • №63/64 Харків-Київ
  • №105/106 Київ-Одеса
  • №791/792 Київ-Кременчук
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка
  • №125/126 Київ-Костянтинівка
  • №10/9 Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, що до вагонів пускатимуть лише у масці та після проходження температурного скринінгу.


Додано:


Сайт booking.uz.gov.ua, через який УЗ продає квитки відкривається через раз - попереджають про технічні роботи.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поезд билеты квитки

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