З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги: продаж квитків уже відкритий

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З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги. Вчора ввечері, 26 травня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця відновлює курсування 5 потягів Інтерсіті, продаж онлайн-квитків на які уже відновився. Сьогодні, 27 травня, Криклій повідомив про відновлення ще 9 потягів, 2 з яких курсують через Кременчук - №791/792 Київ-Кременчук та №8/7 Одеса-Харків.









Квитки уже доступні у онлайн-продажу та у вокзальних кассах. Вагони заповнюються на половину - квитки продають у шаховому порядку. А у потязі Одеса-Харків продають усі 100% квитків.





Тож, з 1 червня поїдуть:

№721/722 №726/725 Київ-Харків

№763/764 Київ-Одеса

№711/712 Київ-Костянтинівка

№740/739 Київ-Кривий Ріг

№8/7 Одеса-Харків

№20/19 Лисичанськ-Київ

№53/54 Дніпро-Одеса

№63/64 Харків-Київ

№105/106 Київ-Одеса

№791/792 Київ-Кременчук

№81/82 Харків-Новоолексіївка

№125/126 Київ-Костянтинівка

№10/9 Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, що до вагонів пускатимуть лише у масці та після проходження температурного скринінгу.





Додано:





Сайт booking.uz.gov.ua, через який УЗ продає квитки відкривається через раз - попереджають про технічні роботи.



