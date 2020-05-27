З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги: продаж квитків уже відкритий

З 1 червня через Кременчук поїдуть потяги. Вчора ввечері, 26 травня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця відновлює курсування 5 потягів Інтерсіті, продаж онлайн-квитків на які уже відновився. Сьогодні, 27 травня, Криклій повідомив про відновлення ще 9 потягів, 2 з яких курсують через Кременчук - №791/792 Київ-Кременчук та №8/7 Одеса-Харків.
Квитки уже доступні у онлайн-продажу та у вокзальних кассах. Вагони заповнюються на половину - квитки продають у шаховому порядку. А у потязі Одеса-Харків продають усі 100% квитків.
Тож, з 1 червня поїдуть:
Нагадаємо, що до вагонів пускатимуть лише у масці та після проходження температурного скринінгу.
Додано:
Сайт booking.uz.gov.ua, через який УЗ продає квитки відкривається через раз - попереджають про технічні роботи.