Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Майже 22 тисячі жителів України інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 535

 

За добу інфекцію «підхопила» 321 людина

В Україні зафіксовано 21 905 випадків COVID-19. Таку статистку повідомляє МОЗ України на ранок 27 травня.


Загалом померло 658 людей, 7 995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 932 випадки;
  • Волинська область — 814 випадків;
  • Дніпропетровська область — 905 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 660 випадків;
  • Закарпатська область — 1104 випадки;
  • Запорізька область — 420 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1327 випадків;
  • Кіровоградська область — 489 випадків;
  • м. Київ — 2739 випадків;
  • Київська область — 1474 випадки;
  • Львівська область — 1443 випадки;
  • Луганська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 853 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1514 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1126 випадків;
  • Харківська область — 959 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 381 випадок;
  • Чернівецька область — 3144 випадки;
  • Черкаська область — 393 випадки;
  • Чернігівська область — 137 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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