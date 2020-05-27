Майже 22 тисячі жителів України інфікувалися коронавірусом
Сьогодні, 10:32
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За добу інфекцію «підхопила» 321 людина
В Україні зафіксовано 21 905 випадків COVID-19. Таку статистку повідомляє МОЗ України на ранок 27 травня.
Загалом померло 658 людей, 7 995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 932 випадки;
- Волинська область — 814 випадків;
- Дніпропетровська область — 905 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 660 випадків;
- Закарпатська область — 1104 випадки;
- Запорізька область — 420 випадків;
- Івано-Франківська область — 1327 випадків;
- Кіровоградська область — 489 випадків;
- м. Київ — 2739 випадків;
- Київська область — 1474 випадки;
- Львівська область — 1443 випадки;
- Луганська область — 45 випадків;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 853 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Рівненська область — 1514 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1126 випадків;
- Харківська область — 959 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 381 випадок;
- Чернівецька область — 3144 випадки;
- Черкаська область — 393 випадки;
- Чернігівська область — 137 випадків.