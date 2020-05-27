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Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля озера в Горішніх Плавнях знайшли гранату

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 772

 

На місці працюють поліцейські

Сьогодні зранку, 27 травня, у Горішніх Плавнях знайшли гранату. Небезпечну знахідку виявили біля озера, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


На місці події працює слідчо-оперативна група, чекають на вибухотехніків.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: граната Горішні Плавні

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