Парк «Юність» побуде без благоустрою за 11 мільйонів: тендер скасували через порушення

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Комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) скасувало тендер на благоустрій парку «Юність» за 11 мільйонів гривень. (Новостворений парк знаходиться на Раківці між вулицями Манагарова та Лейтенанта Дніпрова.) Торги скасовані вже після їх проведення та визначення переможця. Інформація розміщена в системі електронних закупівель ProZorro.



Тендер був оголошений у березні, на нього подали пропозиції чотири учасника: ТОВ «Отеко», ПП «Перша українська будівельна компанія», КГП «Союзрембуд», ПП «Будмонтажпроект-17» Аукціон відбувся 26 березня, учасники знижували ціну. Найдешевшою виявилася пропозиція ТОВ «Отеко» - 9,93 млн грн. Проте УКБ відхилило цю найбільш дешеву пропозицію учасника, мотивуючи це тим, що вона не відповідає вимогам тендерної документації (в цілому замовник знайшов чотири невідповідності).



Наступною найбільш вигідною за ціною була пропозиція ПП «Перша українська будівельна компанія» - 9,94 млн грн. Замовник визначив цю фірму переможцем тендеру, повідомивши про намір укласти угоду. Однак угоду так і не уклали — 15 травня УКБ опублікував інформацію про відміну тендеру через неможливість усунути порушення, які виникли під час закупівлі. ТОВ «Отеко», пропозицію якої було відхилено раніше, знайшло порушення в тендерній пропозиції свого конкурента, визнаного переможцем, і подало вимогу через ProZorro про скасування рішення тендерного комітету.





ТОВ «Отеко» попередило, що у випадку невиконання його вимог «буде вимушене звернутись за захистом своїх прав до Антимонопольного комітету України з відповідним оскарженням». Проте замовник, як уже сказано, вимогу задовольнив, скасувавши торги. Тепер замовник має оголосити торги заново.



Розмір бюджетних призначень на 2020 рік для цього об'єкту складає 1,9 млн грн. Таким чином, реконструкція парку може стати довгобудом через фінансування краплинами.







ПП «Перша українська будівельна компанія» зі статутним капіталом, з яким УКБ мало намір підписати угоду, зареєстрована у Світловодську. Відповідно до даних ProZorro бюджетні підряди виконує лише у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Причому левова частка її замовлень — допорогові неконкурентні закупівлі, тобто це один із улюблених підрядників місцевих розпорядників бюджетних коштів. «Перша українська будівельна компанія» зі статутним капіталом 1000 грн має аж 40 видів діяльності, при цьому зареєстрована у житловому будинку. Нещодавно фірма стала фігурантом у кримінальній справі, яку порушила поліція за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна). Йдеться про будівництво спортивного майданчика в с. Омельник Кременчуцького району. Правоохоронці підозрюють, що посадові особи фірми вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень - слідчі просили доступ до речей та документів.





Що хочуть зробити в парку «Юність»

Тендерна документація передбачає такі роботи: