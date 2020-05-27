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Кременчук, Освіта

За 50 тисяч грн у кременчуцьких садочках перевірять якість води перед їхнім відкриттям

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 632 Коментарів: 2

 

7 садочків міста вже звернулися з відповідною заявою до міського Центру лабораторних досліджень

У кременчуцьких садочках проведуть перевірку якості води перед їхнім відкриттям 1 червня. Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації зазначив, що такі лабораторні дослідження необхідно зробити, бо дошкільні заклади тривалий час були закриті, і там не користувалися водою.


Загалом це обстеження коштуватиме близько 50 тисяч грн, які міський голова Віталій Малецький пообіцяв виділити з міського бюджету.


Керівник міського Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков проінформував, що вже 7 садочків міста звернулися з відповідною заявою, коли надходитимуть заявки з інших дошкільних закладів, лабораторний центр буде займатися цим питанням та обробляти їх.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zoda.gov.ua
Теги: детский сад вода лабораторные исследования

Коментарі: 2

143
Чувааак:
Сьогодні, 09:24

А що керівництво дитсадочків очікує побачити в цих результатах? - чи у них своя скважина??


8 0
1 160
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:23

А просто слить по 5-6 кубов воды, что бы вытекла вся застоявшаяся не дешевле будет? Если её признают непригодной для питья (а я думаю что так и будет), всё равно прийдется сливать.


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