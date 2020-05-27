За 50 тисяч грн у кременчуцьких садочках перевірять якість води перед їхнім відкриттям

У кременчуцьких садочках проведуть перевірку якості води перед їхнім відкриттям 1 червня. Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації зазначив, що такі лабораторні дослідження необхідно зробити, бо дошкільні заклади тривалий час були закриті, і там не користувалися водою.
Загалом це обстеження коштуватиме близько 50 тисяч грн, які міський голова Віталій Малецький пообіцяв виділити з міського бюджету.
Керівник міського Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков проінформував, що вже 7 садочків міста звернулися з відповідною заявою, коли надходитимуть заявки з інших дошкільних закладів, лабораторний центр буде займатися цим питанням та обробляти їх.