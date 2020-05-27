У Кременчуці стало на три санітарні зони менше. Кількість карантинних зон зменшується у зв'язку з тим, що кременчужани одужують від коронавірусної хвороби, а нових хворих останнім часом у місті виявляють все менше.
Тож 26 травня зняли наступні санзони:
Таким чином наразі у Кременчуці зосталося 5 санітарних зон. Найбільш напруженою ситуація залишається у зоні №22 в нагірній частині міста, там налічують 5 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Ще в одній зоні в центральній частині Кременчука (район вулиць Перемоги, Першотравневої, Троїцької, Академіка Маслова) зафіксовано два випадки COVID-19. У трьох інших зонах, що залишаються, відповідно по одному підтвердженому випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.