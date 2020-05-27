Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці стало на три санітарні зони менше

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 163

 

Тепер у нашому місті їх залишилося п'ять

У Кременчуці стало на три санітарні зони менше. Кількість карантинних зон зменшується у зв'язку з тим, що кременчужани одужують від коронавірусної хвороби, а нових хворих останнім часом у місті виявляють все менше.


Тож 26 травня зняли наступні санзони:

  • №1, що на Молодіжному, у районі зупинки «Героїв України», де виявили перший випадок інфікування коронавірусом;
  • №2, що на проспекті Полтавському (в районі ЦРЛ та Пивзаводу);
  • №3 у Крюкові, що межувала із селом Садки.


Таким чином наразі у Кременчуці зосталося 5 санітарних зон. Найбільш напруженою ситуація залишається у зоні №22 в нагірній частині міста, там налічують 5 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Ще в одній зоні в центральній частині Кременчука (район вулиць Перемоги, Першотравневої, Троїцької, Академіка Маслова) зафіксовано два випадки COVID-19. У трьох інших зонах, що залишаються, відповідно по одному підтвердженому випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона карантин

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