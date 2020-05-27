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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Третину кременчуцьких дошкільників батьки збираються вести у дитячі садочки з 1 червня

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 893

 

5 771 дитина із 8 126 за списками не підуть у червні у дошкільні заклади

За статистикою департаменту освіти нашого міста, третину кременчуцьких дошкільників батьки збираються вести у дитячі садочки з 1 червня. За словами директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, у дошкільних закладах Кременчука налічують 8 126 дітей за списками, із них 2 355 маленьких кременчужан батьки приведуть у червні у садки, що становить 28,9% від загальної кількості.


Дещо збільшилася кількість вихованців, бо врахували і випускні групи, які до першого вересня можуть відвідувати дошкільні заклади в оздоровчий період.


5771 дитину не планують приводити (це 71%), із них:

  • батьки мають побоювання щодо забезпечення соціальної дистанції між дітьми (16%);
  • батьки не визначилися станом на 25 травня (16,4%);
  • не мають потреби у відвідуванні садків з 1 червня, бо дитину є з ким залишити (38%).

Геннадій Москалик зазначив, що усі дитячі садочки міста забезпечені безконтактними термометрами та масками, до 1 червня мають вирішити проблему з поставкою одноразових рушників. З 25 травня у нашому місті працює комісія, яка складається з представників департаменту освіти, Держпродспоживслужби, лабораторного центру та управління охорони здоров'я, 26 травня вона перевіряла дошкільні заклади у Крюкові на дотримання карантинних вимог.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: thesis.od.ua
Теги: карантин детский сад статистика дети

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