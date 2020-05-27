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Надзвичайні новини, Полтавщина

Винесли вирок водію, який дав хабаря кобеляцьким поліцейським

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Півтори тисячі гривень неправомірної вигоди «вилилися» у штраф та судимість

Кобеляцький районний суд Полтавської області 22 травня виніс вирок чоловіку, який дав хабаря поліцейським. Це сталося вранці 18 квітня. Патруль сектору реагування патрульної поліції Кобеляцького відділу поліції їхав дорогою «Кобеляки-Білики». Патрульні зупинили автомобіль MAN, водій якого їхав за межами населеного пункту з вимкненим ближнім світлом фар.


Водію повідомили, що на нього буде винесена постанова за порушення ст. 125 КУпАП (Інші порушення правил дорожнього руху). Під час спілкування один із поліцейських помітив ознаки алкогольного сп'яніння, водію запропонували пройти тест за допомогою пристрою «Drager».


Аби не тестуватися на алкотестері та не отримати протокол, чоловік дав хабаря у розмірі півтори тисячі гривень. Гроші водій поклав під теку з документами на капоті службового автомобіля. Патрульні повідомили про це на «102».


Вирок суду

Чоловіка визнали винуватим за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та призначили узгоджене покарання у виді штрафу - 8500 гривень.


Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: хабар поліція водій

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