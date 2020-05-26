4 кременчужан одужали від коронавірусу

Сьогодні, 20:49 Переглядів: 290

Від коронавірусноі хвороби одужали чотири пацієнта, це підтверджено ПЛР-тестуванням. Інформацію озвучив на своїй сторінці в фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Кременчуцька лабораторія за день виконала 39 ПЛР-досліджень, один з результатів виявився позитивним на SARS-CoV-2. - написав мер.