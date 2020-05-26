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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

Залізничне сполучення відновить роботу вже цього тижня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 956 Коментарів: 3

 

Також під кінець тижня почнеться і продаж квитків

Залізничне сполучення в Україні запустять раніше, ніж анонсував Кабінет Міністрів. Поїзди почнуть курсувати не від 1 червня, а вже цього тижня. Про це Сніданку з 1+1 розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, але точної дати не назвав.


Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди. Потяги поїдуть і за кордон.


Рішення про те, коли у якій області почнеться перевезення прийматиме обласна комісія із техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на показники захворюваності. Там, де ситуація цього не дозволяє, потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.


- Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не лише підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби, - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



Також за словами міністра, в середу-четвер в продажу з’являться залізничні квитки. Ціни на них піднімати не будуть. Утім, вони все одно вони здорожчають, як і кожного року, на 7% - це сезонний коефіцієнт, який діє з від червня і аж до 31 серпня.


  

У потяги пускатимуть лише у масці, а при посадці у вагон буде температурний скринінг. Якщо їдуть пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях будуть розміщувати без всіляких обмежень.


- Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися масочного режиму. Щодо купе і плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися, - пояснив очільник Міністерства інфраструктури. 
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: железная дорога Укрзалізниця квитки билеты спецперевезення пассажирские перевозки

Коментарі: 3

3 475
Дмитрий:
Сьогодні, 11:23

 

фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися, - пояснив очільник

 

Какая отвратительная речь (((


6 0
4 347
Туся:
Сьогодні, 13:04

  В електричках Біля кожного  вагону провідника не буде, то яка перевірка  на температуру, та маску може бути?


3 0
1 477
Kebchik:
Сьогодні, 13:10

Когда кассы откроют, чтобы апрельские билеты вернуть, кто-нибудь из уважаемых комментаторов знает?


2 0

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