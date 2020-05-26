Залізничне сполучення відновить роботу вже цього тижня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 956 Коментарів: 3

Залізничне сполучення в Україні запустять раніше, ніж анонсував Кабінет Міністрів. Поїзди почнуть курсувати не від 1 червня, а вже цього тижня. Про це Сніданку з 1+1 розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, але точної дати не назвав.





Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди. Потяги поїдуть і за кордон.





Рішення про те, коли у якій області почнеться перевезення прийматиме обласна комісія із техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на показники захворюваності. Там, де ситуація цього не дозволяє, потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.





- Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не лише підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби, - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.







Також за словами міністра, в середу-четвер в продажу з’являться залізничні квитки. Ціни на них піднімати не будуть. Утім, вони все одно вони здорожчають, як і кожного року, на 7% - це сезонний коефіцієнт, який діє з від червня і аж до 31 серпня.









У потяги пускатимуть лише у масці, а при посадці у вагон буде температурний скринінг. Якщо їдуть пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях будуть розміщувати без всіляких обмежень.





- Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися масочного режиму. Щодо купе і плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися, - пояснив очільник Міністерства інфраструктури.