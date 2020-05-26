21,5 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом в Україні

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Станом на ранок 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадів Covid-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків, - про це інформує МОЗ України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: