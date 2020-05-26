Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна21584
Кременчук106
Хворі:
Україна13365
Кременчук9
Одужало:
Україна7575
Кременчук93
Померло:
Україна644
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

21,5 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом в Україні

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 710

 

За добу зафіксовано 339 нових випадків

Станом на ранок 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадів Covid-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків, - про це інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 910 випадків;
  • Волинська область — 805 випадків;
  • Дніпропетровська область — 895 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 647 випадків;
  • Закарпатська область — 1092 випадки;
  • Запорізька область — 416 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1306 випадків;
  • Кіровоградська область — 482 випадки;
  • м. Київ — 2710 випадків;
  • Київська область — 1458 випадків;
  • Львівська область — 1405 випадків;
  • Луганська область — 44 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 842 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1475 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1124 випадки;
  • Харківська область — 930 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 370 випадків;
  • Чернівецька область — 3101 випадок;
  • Черкаська область — 392 випадки;
  • Чернігівська область — 134 випадки.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин

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