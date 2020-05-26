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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують дідуся, якого вже п'ять днів немає вдома

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 432

Чоловік має розлади психічного здоров'я

Поліція розшукує безвісти зниклого 76-річного Антона Яковича Кобеняка, жителя села Калашники Козельщинського району. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, чоловік 21 травня пішов з дому в невідомому напрямку та до цього часу його місце перебування невідоме.


Дідусь має психічні розлади здоров'я, постійно ходить на пошуки своєї покійної матері.


На вигляд 75-80 років, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на обличчі не голений, рубців, татуювання не має. Був одягнений в біло-блакитну сорочку в клітинку, сірий піджак, темні спортивні штани, сірі капці та чорну кепку.


 


При собі мав 100 гривень, телефону немає. У разі отримання будь-якої інформації телефонувати до чергової частини Козельщинського відділення поліції за тел. 51-79-09, мобільний - 0992394619.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розшук пенсионер

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