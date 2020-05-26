В редакцию «Телеграфа» часто поступают различные просьбы, но эта заслуживает особого внимания. Она связана с коронавирусом, карантином, общественным транспортом и поведением наших сограждан, пытающихся как-то соблюдать условия карантина в режиме «и так сойдёт».
* По нашим наблюдениям, это ещё ничего – бывает, что люди ездят с масками на подбородке.
Мы можем предположить, что водители и кондукторы предпочитают не замечать «сползшие» маски и не делать замечания исходя из того, что тоже не любят слушать трёхэтажные маты в свой адрес.
Если вы видите нарушение условий карантина, вы всегда можете обратиться в полицию по номеру 102 или сообщить в мэрию Кременчуга по номеру 1563.
Мы можем ещё, чтобы помочь человеку пережить ситуацию, рассказать анекдот:
«Люди, которые носят маску на подбородке, надевают презерватив на яйца»,
но мы приличные люди и делать этого не будем.
Помогите человеку, поддержите его в комментариях.