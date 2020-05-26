У человека в троллейбусе случился когнитивный диссонанс, повлекший 3-этажный мат (18+)

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 8 513 Коментарів: 9

Человек просит помощи. Помогите, кто может

В редакцию «Телеграфа» часто поступают различные просьбы, но эта заслуживает особого внимания. Она связана с коронавирусом, карантином, общественным транспортом и поведением наших сограждан, пытающихся как-то соблюдать условия карантина в режиме «и так сойдёт».





«Почему в троллейбусах и маршрутках пассажиры снимают маски с носа (только губы закрыты)*, а водители/кондуктор не делают замечания? Я сделал замечание такому носу и получил три этажа мата. Пожалуйста, помогите инфой», – просит нас анонимный читатель.





* По нашим наблюдениям, это ещё ничего – бывает, что люди ездят с масками на подбородке.

Мы можем предположить, что водители и кондукторы предпочитают не замечать «сползшие» маски и не делать замечания исходя из того, что тоже не любят слушать трёхэтажные маты в свой адрес.





Если вы видите нарушение условий карантина, вы всегда можете обратиться в полицию по номеру 102 или сообщить в мэрию Кременчуга по номеру 1563.

Мы можем ещё, чтобы помочь человеку пережить ситуацию, рассказать анекдот:

«Люди, которые носят маску на подбородке, надевают презерватив на яйца»,

но мы приличные люди и делать этого не будем.





Помогите человеку, поддержите его в комментариях.