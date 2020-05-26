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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У человека в троллейбусе случился когнитивный диссонанс, повлекший 3-этажный мат (18+)

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 8 513 Коментарів: 9

 

Человек просит помощи. Помогите, кто может

В редакцию «Телеграфа» часто поступают различные просьбы, но эта заслуживает особого внимания. Она связана с коронавирусом, карантином, общественным транспортом и поведением наших сограждан, пытающихся как-то соблюдать условия карантина в режиме «и так сойдёт».  


«Почему в троллейбусах и маршрутках пассажиры снимают маски с носа (только губы закрыты)*, а водители/кондуктор не делают замечания? Я сделал замечание такому носу и получил три этажа мата. Пожалуйста, помогите инфой», – просит нас анонимный читатель.


* По нашим наблюдениям, это ещё ничего – бывает, что люди ездят с масками на подбородке.

 

Мы можем предположить, что водители и кондукторы предпочитают не замечать «сползшие» маски и не делать замечания исходя из того, что тоже не любят слушать трёхэтажные маты в свой адрес.


Если вы видите нарушение условий карантина, вы всегда можете обратиться в полицию по номеру 102 или сообщить в мэрию Кременчуга по номеру 1563.

 

Мы можем ещё, чтобы помочь человеку пережить ситуацию, рассказать анекдот:

«Люди, которые носят маску на подбородке, надевают презерватив на яйца»,

но мы приличные люди и делать этого не будем.


Помогите человеку, поддержите его в комментариях.

18
Автор: solod Джерело фото: krymr.com
Теги: коронавірус транспорт маска карантин

Как вы, в основном, носите маску?

Коментарі: 9

327
Кавоман:
Сьогодні, 09:45

 А що тут коментувати. Анекдот насправді відображає реальний стан справ!


39 4
46
sergeyhat:
Сьогодні, 10:02

Держись, чувак! Уже и в магазинах вообще без масок ходят, то ли еще будет.


26 6
76
andre2102:
Сьогодні, 10:41

просто цирк с вирусом.не надоело ???


32 25
262
ecolog:
Сьогодні, 11:21

Цитата: andre2102

просто цирк с вирусом.не надоело ???

К кому вопрос?



В транспорте за соблюдение правил несут ответственность кондукторы и водители. Они имеют на это полномочия и рычаги влияния. А пассажиры в ответ на свои замечания имеют только трёхэтажный мат. Если бы спрашивали с кондукторов и водил, так они бы очень быстро повлияли на нарушителей. В случаях, когда не платят за проезд, они  же прекрасно справляются, и никакой мат им не помеха.


13 2
75
елена:
Сьогодні, 11:25

Такой же когнитивный диссонанс случился с мужчиной в АТБ, когда я попросила его отойти на положенное расстояние, совсем у наших мужчин психика слабоватая scream, от женщин я такого пока не слышала


15 4
3 475
Дмитрий:
Сьогодні, 11:31

У анонимного чувака забыли спросить, как именно носить маску.

. Есть правило ношения масок? Да.

Люди одевают маски в транспорте? Да.

А как именно - нос,губы,ухи - их дело.

Или лесом, аноним. Мариночка, коваленочка и прочая шушара.

Тут таких ботов-задротов много. Уже и в личку пишут.

Почему в троллейбусах и маршрутках пассажиры снимают маски с носа (только губы закрыты)*, а водители/кондуктор не делают замечания? Я сделал замечание такому носу и получил три этажа мата. Пожалуйста, помогите инфой», – просит нас анонимный читатель.

14 18
22
motya:
Сьогодні, 11:43

если недельку правильно мозг пополоскать-убивать начнут за то что кашлянул..а все вокруг будут хлопать и радоваться.ничего не меняется.средневековье..


16 7
213
cheh_a:
Сьогодні, 11:59

пусть все носят как хотят

или ваще не носят


13 11
189
imago:
Сьогодні, 13:15

Мне вот интересно, если доживу, когда нибудь официально снимут карантин,все ходите без масок,очков, противогазов, респираторов и т.д. как на меня будут смотреть окружающие когда буду таки в маске в магазине,аптеке,автобусе, троллейбусе,маршрутке... и еще буду покашливать спецом и типа пот вытирать платочком???Вопрос Одобрительно  аль Осудительно??? А чтобы не догадались пенс или пранкер одену ОЗК smiley


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