Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна21584
Кременчук106
Хворі:
Україна13365
Кременчук9
Одужало:
Україна7575
Кременчук93
Померло:
Україна644
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловіка ушпиталили із серйозними опіками - родичка вважає, що його обікрали, кинули в очерет та підпалили

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 1 044

Мешканець Глобиного помер в реанімації

Нагадаймо, 24 травня до Глобинської ЦРЛ доставили 47-річного чоловіка з термічними опіками 2-3 ступеню. За попередніми даними, мешканець Глобиного отримав опіки в заростях очерету під час підпалу багаття.


До редакції Телеграфу звернулася кременчужанка Тая, яка є племінницею потерпілого. Вона вважає, що її дядька обікрали, напоїли, кинули в очерет та підпалили.


Тая розповіла, що дядька Сергія знайшли увечері 24 травня напівживого в очереті в Глобиному. Знайшла потерпілого родина, яка гуляла із собакою. Чоловік отримав 75% опіків. Вчора, 25 травня, Сергій помер в реанімації.


За словами Таї, Сергій мав повертатися з роботи. При ньому не знайшли ні велосипеда, ні мобільного телефона, ні зарплати.


Крім того, племінниця розповіла, що у крові Сергія виявили близько 8 проміле алкоголю. Зараз цією справою займаються слідчі.


Сьогодні заплановані похорони. Крім того, 26 травня Сергію виповнилося б 48 років.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: очерет реанімація опіки

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх