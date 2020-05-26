На Полтавщині чоловіка ушпиталили із серйозними опіками - родичка вважає, що його обікрали, кинули в очерет та підпалили

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 1 044

Нагадаймо, 24 травня до Глобинської ЦРЛ доставили 47-річного чоловіка з термічними опіками 2-3 ступеню. За попередніми даними, мешканець Глобиного отримав опіки в заростях очерету під час підпалу багаття.





До редакції Телеграфу звернулася кременчужанка Тая, яка є племінницею потерпілого. Вона вважає, що її дядька обікрали, напоїли, кинули в очерет та підпалили.





Тая розповіла, що дядька Сергія знайшли увечері 24 травня напівживого в очереті в Глобиному. Знайшла потерпілого родина, яка гуляла із собакою. Чоловік отримав 75% опіків. Вчора, 25 травня, Сергій помер в реанімації.





За словами Таї, Сергій мав повертатися з роботи. При ньому не знайшли ні велосипеда, ні мобільного телефона, ні зарплати.





Крім того, племінниця розповіла, що у крові Сергія виявили близько 8 проміле алкоголю. Зараз цією справою займаються слідчі.





Сьогодні заплановані похорони. Крім того, 26 травня Сергію виповнилося б 48 років.