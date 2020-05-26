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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці запустять додаткові маршрутки з «Лесі Українки» у години «пік»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 895 Коментарів: 1

 

Щоб усі могли вчасно доїхати на роботу

У Кременчуці запустять додаткові маршрутки з «Лесі Українки» у години «пік». Про це 26 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.


Черги на зупинках Кременчука залишилися


- Спостерігаються черги на зупинках. Надходять скарги від пасажирів, особливо по центральній магістралі в середині маршруту - через те, що ми беремо пасажирів по кількості сидячих місць, у години «пік» від «Лесі Українки» і далі людям доводиться довго чекати, адже заповнений транспорт проходить повз, - пояснив Івашина. - Домовилися з власниками, що у такі години запустимо додаткові автобуси від зупинки «Лесі Українки». Подивимось завтра-післязавтра як це спрацює.


Сьогодні на маршрути вийшли 132 маршрутки, 41 тролейбус і 9 автобусів. Увесь транспорт дезінфікується - поручні протираються після кожної поїздки, а в кінці дня проводиться повна дезінфекція салону.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: спецперевезення транспорт

Коментарі: 1

4 347
Туся:
Сьогодні, 12:59

 На Сов. Армии, Пивзаводе сесть невозможно. Ничего не останавливается, так как нет свободных мест.


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