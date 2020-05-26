У Кременчуці запустять додаткові маршрутки з «Лесі Українки» у години «пік»

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У Кременчуці запустять додаткові маршрутки з «Лесі Українки» у години «пік». Про це 26 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.









- Спостерігаються черги на зупинках. Надходять скарги від пасажирів, особливо по центральній магістралі в середині маршруту - через те, що ми беремо пасажирів по кількості сидячих місць, у години «пік» від «Лесі Українки» і далі людям доводиться довго чекати, адже заповнений транспорт проходить повз, - пояснив Івашина. - Домовилися з власниками, що у такі години запустимо додаткові автобуси від зупинки «Лесі Українки». Подивимось завтра-післязавтра як це спрацює.





Сьогодні на маршрути вийшли 132 маршрутки, 41 тролейбус і 9 автобусів. Увесь транспорт дезінфікується - поручні протираються після кожної поїздки, а в кінці дня проводиться повна дезінфекція салону.