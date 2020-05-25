Черги на зупинках Кременчука залишилися

Транспорт у Кременчуці працює у звичному режимі, проте виникають черги на зупинках. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
На дороги сьогодні вийшли 130 маршруток, 42 тролейбуса та 10 комунальних автобусів №25.
У кременчужан виникли скарги на роботу маршруту №16, які саме порушення Руслан Івашина не уточнив.
Нагадаємо, сьогодні кременчуцький автовокзал відновив приміське і внутрішньо обласне сполучення.