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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Черги на зупинках Кременчука залишилися

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 194

 

Також виникли питання до маршруту, на який скаржаться кременчужани

Транспорт у Кременчуці працює у звичному режимі, проте виникають черги на зупинках. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


На дороги сьогодні вийшли 130 маршруток, 42 тролейбуса та 10 комунальних автобусів №25.


У кременчужан виникли скарги на роботу маршруту №16, які саме порушення Руслан Івашина не уточнив.


Нагадаємо, сьогодні кременчуцький автовокзал відновив приміське і внутрішньо обласне сполучення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин транспорт

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