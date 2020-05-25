65 тисяч аліментів дружині та доньці кременчужанин сплатив лише після накладених на нього обмежень

Фахівці юстиції арештували його банківські рахунки та майно
Кременчужанин Владислав після розлучення мав піклуватися не лише про свою малолітню доньку, а й колишню дружину, оскільки вона виховувала дитину, яка не досягла 3-річного віку (що передбачено статтею 84 Сімейного кодексу України). Проте своєчасно він цього робити не почав, що призвело до накопичення заборгованості.
Довгоочікувані кошти поповнили рахунок родини лише після втручання у справу фахівців юстиції. Завдяки тому, що державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували до громадянина обмеження прав, арештували банківські рахунки та майно, неплатник погасив борг у повному обсязі, як перед колишньою дружиною, так і перед донькою.