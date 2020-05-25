65 тисяч аліментів дружині та доньці кременчужанин сплатив лише після накладених на нього обмежень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 650

Кременчужанин Владислав після розлучення мав піклуватися не лише про свою малолітню доньку, а й колишню дружину, оскільки вона виховувала дитину, яка не досягла 3-річного віку (що передбачено статтею 84 Сімейного кодексу України). Проте своєчасно він цього робити не почав, що призвело до накопичення заборгованості.





«Загальна сума несплачених батьком коштів становила понад 65 тисяч гривень, із яких понад 34 тисячі гривень – маленькій Софії, а 31 тисяча гривень – її матері. Через те, що жінка перебувала у декретній відпустці, фінансове становище родини було вкрай складне. Маючи законне право на матеріальну допомогу від чоловіка, сім’я її не отримувала», – розповіла Ірина Свистун, начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Довгоочікувані кошти поповнили рахунок родини лише після втручання у справу фахівців юстиції. Завдяки тому, що державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували до громадянина обмеження прав, арештували банківські рахунки та майно, неплатник погасив борг у повному обсязі, як перед колишньою дружиною, так і перед донькою.