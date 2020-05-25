Фонд гарантування вкладів продає «АвтоКрАЗ» за борги Жеваго

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На аукціон виставлений пул активів збанкрутілих банків - «Фінанси та кредит» і «Дельта банк», серед них і майновий комплекс «АвтоКрАЗу»

Майновий комплекс ПрАТ «АвтоКрАЗ» виставлений на продаж як об’єкт застави за кредитами збанкрутілого банку Костянтина Жеваго «Фінанси та кредит». Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб .





Так, ФГВФО виставляє виставляє на аукціон 12 червня цього року пул активів АТ «Дельта банк» і АТ «Банк «Фінанси та кредит». Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделлю аукціону (Тобто ставки на пониження).





Початкова ціна лоту (а це активи обох банків) – 1,66 млрд грн.





За повідомленням Фонду, до складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебуває у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8,8 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 4 роки. За всіма кредитними договорами тривають судові справи, за 5 кредитами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 8 – кримінальні справи.





«Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів», - говориться у повідомленні ФГВФО.





Тобто йдеться про майно ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод».





Разом із тим, Фонд гарантування вкладів нагадує, що «мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними». Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами, говориться у повідомленні ФГВФО.





Теоретично після продажу «АвтоКрАЗ» може працювати і повертати борги Жеваго (якщо зможе – тобто якщо будуть обігові кошти і замовлення). Наразі ситуація на підприємстві складна. Його працівники нещодавно скаржилися «Телеграфу» на те, що підприємство вже винне їм зарплату за півроку.





Порушена справа про банкрутство ПрАТ «АвтоКрАЗ», йде процедура розпорядження майном боржника, процедура ліквідації не призначалася. По боргових активах досі тривають суди.





Власник підприємства, олігарх Костянтин Жеваго перебуває за кордоном. В Україні він у розшуку - проти нього порушено кримінальну справу щодо виведення коштів з банку «Фінанси та Кредит».









Нагадаємо, 6 березня підприємство з візитом відвідав Президент Володимир Зеленський разом з іншими посадовими особами. Керівництво «АвтоКрАЗу» просило держзамовлення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, ніби жартома запропонував поміняти Жеваго на держзамовлення.



