Автовокзал Кременчука відправив та прийняв перших пасажирів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Від сьогодні, 25 травня, розпочали перевезення пасажирів маршрутами приміського та внутрішньо регіонального значення.





У Кременчуці частково відновили сполучення на приміських і частково на внутрішньо обласних напрямках.









Посадка пасажирів в автобуси здійснюється лише за наявності захисної маски. В одному транспортному засобі перевозитимуть пасажирів за кількістю місць для сидіння. Також на території автовокзалу діє масковий режим із дотриманням соціальної дистанції між відвідувачами.









Детальніше про рейси можна буде дізнатися із сайту автовокзалу.





Відновлюють нерегулярні перевезення до Полтави й служби 1556 та 1558. Так їх сайтах можна забронювати квитки.