У Гадячі зіштовхнулися два легковики - трьох людей ушпиталили

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 592 Коментарів: 1

Увечері 24 травня на вулиці Лохвицькій у Гадячі сталася ДТП - зіштовхнулися два легковики. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





За кермом Volkswagen Golf був 20-річний водій, машиною Opel Zafira керував 29-річний водій. Обидва керманичі – мешканці Гадяча.





Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до Гадяцької ЦРЛ з різними травмами доставили водіїв та пасажирку автомобіля Opel Zafira, 30-річну жінку.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 8500 грн або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Поліція встановлює причини та обставини події.