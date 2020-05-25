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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Гадячі зіштовхнулися два легковики - трьох людей ушпиталили

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 592 Коментарів: 1

 

Тілесні ушкодження отримали обоє водіїв та одна пасажирка

Увечері 24 травня на вулиці Лохвицькій у Гадячі сталася ДТП - зіштовхнулися два легковики. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. 


За кермом Volkswagen Golf був 20-річний водій, машиною Opel Zafira керував 29-річний водій. Обидва керманичі – мешканці Гадяча.


Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до Гадяцької ЦРЛ з різними травмами доставили водіїв та пасажирку автомобіля Opel Zafira, 30-річну жінку.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 8500 грн або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


Поліція встановлює причини та обставини події.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП легковушки

Коментарі: 1

210
cheh_a:
Сьогодні, 13:53

село разберется-кто богаче тот и прав )


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