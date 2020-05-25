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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік підпалив очерет та отримав серйозні опіки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 803 Коментарів: 3

Вогонь «зачепив» нижню частину тіла, грудну клітину, руки

24 травня до Глобинської центральної районної лікарні доставили 47-річного чоловіка з термічними опіками 2-3 ступеню. Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілий отримав опіки нижньої частини тіла, грудної клітини, рук.


За попередніми даними, мешканець Глобиного отримав опіки в заростях очерету під час підпалу багаття. Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Пожежа очерет ожоги опіки

Коментарі: 3

16
Peeper:
Сьогодні, 09:15

Наверно кощюнственно, но не жалко. Всех бы так "наказывало" за подобное. 


13 0
264
Kumako:
Сьогодні, 09:32

карма


6 0
177
gansit:
Сьогодні, 09:42

А может трусил ятеря,а соседская жаба и подпалила очерет.


1 0

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