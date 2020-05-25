На Полтавщині чоловік підпалив очерет та отримав серйозні опіки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 803 Коментарів: 3

24 травня до Глобинської центральної районної лікарні доставили 47-річного чоловіка з термічними опіками 2-3 ступеню. Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілий отримав опіки нижньої частини тіла, грудної клітини, рук.





За попередніми даними, мешканець Глобиного отримав опіки в заростях очерету під час підпалу багаття. Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.