Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 12:05
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
25 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Б.Хмельницького, 172-208;
- вул. Кільцева, 2-11;
- вул. Пирогова, 3-6;
- пров. Пирогова, 3-20;
- вул. Пугачова, 1-8.
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий, Сівашський,
- вул. Якова Петруся, 25-80;
- вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
- вул. Рокитнянська,
- пров. Якова Петруся
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