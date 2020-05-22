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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 874

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

25 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Б.Хмельницького, 172-208;
  • вул. Кільцева, 2-11;
  • вул. Пирогова, 3-6;
  • пров. Пирогова, 3-20;
  • вул. Пугачова, 1-8.
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий, Сівашський,
  • вул. Якова Петруся, 25-80;
  • вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
  • вул. Рокитнянська,
  • пров. Якова Петруся
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Автор: Альона Душенко
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