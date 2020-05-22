Чілдрен Кінофест оголосив програму

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VII Чілдрен Кінофест, який в 2020 році вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня оголосив програму.







За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначаєте ви після перегляду фільмів.





Україну в конкурсній програмі фестивалю представляє фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка.

Для старшої аудиторії Чілдрен Кінофест пропонує шалену подорож на рок-фестиваль у Норвегі – із підлітками-героями роуд-муві «Лос Бандо», яке претендувало на здобуття «Кришталевого ведмедя» за найкращий художній фільм для юнацтва на Берлінському кінофестивалі.

У програмі Чілдрен Кінофесту покажуть два анімаційних фільми. Найменших глядачів чекає «Сіпсік – лялька-друг» – екранізація знаменитої серії розповідей, яка стала символом дитячої літератури Естонії. «Гол!» – стрічка, створена в найкращих традиціях британської анімації, про маленького кротика, який мріє стати футболістом, а не шахтарем, як всі його родичі.





Також до програми увійшли німецьке🇩🇪 фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх», австралійський🇦🇹 сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» та нідерландсько-німецька драма «Салон краси Ромі».





Спеціальною подією до Дня захисту дітей (1 червня), організованою фестивалем спільно з Новим каналом, стане онлайн-прем'єра переможця Чілдрен Кінофесту минулого року – анімаційного фентезі «Викрадена принцеса» Олега Маламужа. На сайті фестивалю фільм можна буде переглянути з 1 по 7 червня включно.





Ретроспективним показом фестивалю стане добірка фільмів Жоржа Мельєса – одного з засновників світового кінематографа, першого в історії автора спецефектів та монтажних фокусів.





У рамках фестивалю вже вчетверте відбудеться Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів. Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Фіналістів буде оголошено 19 травня.





Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.