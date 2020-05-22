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Вдруге за день у центрі Кременчука згорів автомобіль

Вчора, 22:38 Переглядів: 1 239

 

На місці працюють рятувальники

У центрі Кременчука по вулиці Шевченка загорівся автомобіль, про це повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчуг. 


На місці працюють рятувальники. 


 


Нагадаємо, що сьогодні вночі загорівся автомобіль по вулиці Небесної сотні. 


Вночі згоріли дві машини в центрі Кременчука
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: h_kremenchug
Теги: сгорел автомобиль
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