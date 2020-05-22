Вдруге за день у центрі Кременчука згорів автомобіль

Вчора, 22:38 Переглядів: 1 239

У центрі Кременчука по вулиці Шевченка загорівся автомобіль, про це повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчуг.





На місці працюють рятувальники.









Нагадаємо, що сьогодні вночі загорівся автомобіль по вулиці Небесної сотні.



