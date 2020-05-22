Вночі згоріли дві машини в центрі Кременчука

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Вогонь з машини «Тойота Королла» перекинувся на ВАЗ

Цієї ночі на вулиці Небесної сотні у Кременчуці горів легковий автомобіль «Тойота Королла». За даними пресслужби рятувальників автомобіль 2008 року випуску. Вогонь перекинувся з Тойоти на поруч розташований ВАЗ 2150.





Вогонь в автомобілі «Тойота Королла» пошкодив: лакофарбове покриття, кришки відсіку двигуна з обох боків, лакофарбове покриття лівого та правого передніх крил, передній бампер, передні фари, передню решітку, гуму коліс, горючі частини відсіку двигуна, акумулятор, радіатор, панель керування, лобове скло, багажний відсік, капот та заднє скло.









У ВАЗ 2150 пошкоджено лакофарбове покриття переднього бампера, передня ліва фара, передня ліва протитуманна фара, ліве дзеркало, водійські двері, переднє ліве крило, переднє ліве колесо.









Загиблі відсутні. Збитки, причина встановлюються.



