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Кременчук, Полтавщина

Понад 97 млн тонн відходів утворили мешканці Полтавщини за минулий рік

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 426

 

Полтавщина - друга за кількістю утворених відходів в Україні. Більшу половину сміття утворює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат

За минулий 2019 рік Полтавщина утворила понад 97 млн тонн відходів. Відповідно до даних Державної статистики України, Полтавська область на другому місці в країні за кількістю утворених відходів. 


Обсяг відходів Полтавщини за минулий рік становить 97 442 800 тонн, з них більше половини, а саме 62 956 800 тонн утворилися під час видобутку та збагачення залізної руди "Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом".


На Полтавщині утилізували 3 064 400 тонн сміття, спалили – 40 900 тонн, видалили у спеціально відведені місця – 64 273 100 тонн, з них 62 856 800 тонн відходів видобутку залізної руди. 


Рекордсменом з утворення сміття є Дніпропетровська область - 251 981 300 тонн.


Минулого року в Україні утворилося 441 202 800 тонн сміття.


Поводження з відходами по регіонах у 2019 році 

Утилізовано

Спалено

Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти

Україна

108018,0

1120,0

238398,1

Вінницька

208,9

58,5

494,8

Волинська

44,0

17,1

300,1

Дніпропетровська

90465,1

26,3

107315,8

Донецька

5407,2

3,2

18154,3

Житомирська

44,2

70,5

413,5

Закарпатська

10,3

4,4

151,4

Запорізька

3788,4

48,4

1299,6

Івано-Франківська

870,2

130,9

1759,6

Київська

9,7

19,7

1460,9

Кіровоградська

1691,6

60,3

35329,0

Луганська

42,1

31,6

378,5

Львівська

327,7

86,8

1202,1

Миколаївська

61,1

38,7

1932,4

Одеська

2,3

49,5

531,8

Полтавська

3064,4

40,9

64273,1

Рівненська

39,3

56,6

249,5

Сумська

156,9

22,5

511,6

Тернопільська

277,8

2,4

29,3

Харківська

194,2

79,4

957,7

Херсонська

28,2

25,5

63,6

Хмельницька

400,8

6,8

240,4

Черкаська

696,6

14,7

234,2

Чернівецька

117,1

10,4

219,4

Чернігівська

69,1

14,6

289,9

м.Київ

0,8

200,3

605,6
2
Автор: Альона Душенко
Теги: звалище свалка
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