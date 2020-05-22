Понад 97 млн тонн відходів утворили мешканці Полтавщини за минулий рік

Полтавщина - друга за кількістю утворених відходів в Україні. Більшу половину сміття утворює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат
За минулий 2019 рік Полтавщина утворила понад 97 млн тонн відходів. Відповідно до даних Державної статистики України, Полтавська область на другому місці в країні за кількістю утворених відходів.
Обсяг відходів Полтавщини за минулий рік становить 97 442 800 тонн, з них більше половини, а саме 62 956 800 тонн утворилися під час видобутку та збагачення залізної руди "Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом".
На Полтавщині утилізували 3 064 400 тонн сміття, спалили – 40 900 тонн, видалили у спеціально відведені місця – 64 273 100 тонн, з них 62 856 800 тонн відходів видобутку залізної руди.
Рекордсменом з утворення сміття є Дніпропетровська область - 251 981 300 тонн.
Минулого року в Україні утворилося 441 202 800 тонн сміття.
|
Утилізовано
|
Спалено
|
Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти
|
Україна
|
108018,0
|
1120,0
|
238398,1
|
Вінницька
|
208,9
|
58,5
|
494,8
|
Волинська
|
44,0
|
17,1
|
300,1
|
Дніпропетровська
|
90465,1
|
26,3
|
107315,8
|
Донецька
|
5407,2
|
3,2
|
18154,3
|
Житомирська
|
44,2
|
70,5
|
413,5
|
Закарпатська
|
10,3
|
4,4
|
151,4
|
Запорізька
|
3788,4
|
48,4
|
1299,6
|
Івано-Франківська
|
870,2
|
130,9
|
1759,6
|
Київська
|
9,7
|
19,7
|
1460,9
|
Кіровоградська
|
1691,6
|
60,3
|
35329,0
|
Луганська
|
42,1
|
31,6
|
378,5
|
Львівська
|
327,7
|
86,8
|
1202,1
|
Миколаївська
|
61,1
|
38,7
|
1932,4
|
Одеська
|
2,3
|
49,5
|
531,8
|
Полтавська
|
3064,4
|
40,9
|
64273,1
|
Рівненська
|
39,3
|
56,6
|
249,5
|
Сумська
|
156,9
|
22,5
|
511,6
|
Тернопільська
|
277,8
|
2,4
|
29,3
|
Харківська
|
194,2
|
79,4
|
957,7
|
Херсонська
|
28,2
|
25,5
|
63,6
|
Хмельницька
|
400,8
|
6,8
|
240,4
|
Черкаська
|
696,6
|
14,7
|
234,2
|
Чернівецька
|
117,1
|
10,4
|
219,4
|
Чернігівська
|
69,1
|
14,6
|
289,9
|
м.Київ
|
0,8
|
200,3
|
605,6