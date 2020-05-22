Понад 97 млн тонн відходів утворили мешканці Полтавщини за минулий рік

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Полтавщина - друга за кількістю утворених відходів в Україні. Більшу половину сміття утворює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат

За минулий 2019 рік Полтавщина утворила понад 97 млн тонн відходів. Відповідно до даних Державної статистики України, Полтавська область на другому місці в країні за кількістю утворених відходів.



Обсяг відходів Полтавщини за минулий рік становить 97 442 800 тонн, з них більше половини, а саме 62 956 800 тонн утворилися під час видобутку та збагачення залізної руди "Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом".





На Полтавщині утилізували 3 064 400 тонн сміття, спалили – 40 900 тонн, видалили у спеціально відведені місця – 64 273 100 тонн, з них 62 856 800 тонн відходів видобутку залізної руди.



Рекордсменом з утворення сміття є Дніпропетровська область - 251 981 300 тонн.





Минулого року в Україні утворилося 441 202 800 тонн сміття.





Поводження з відходами по регіонах у 2019 році